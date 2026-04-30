Hotel Las Américas: vivir Cartagena sin salir del hotel. “Playa, gastronomía y bienestar”

En 2025 Cartagena recibió a cerca de 3,8 millones de pasajeros, posicionándose como uno de los principales destinos turísticos en Colombia. Con ese aumento sostenido de visitantes, la oferta hotelera ha empezado a ajustarse a una demanda distinta, menos enfocada en recorrer y más en cómo se habita el tiempo de descanso. El Hotel Las Américas es el ejemplo perfecto.

“Aquí el huésped encuentra todo en un mismo lugar”, detallaron desde el hotel: ubicación en primera línea de playa, espacios amplios y una infraestructura pensada para distintos tipos de viajeros. Adicionalmente cuenta con más de seis piscinas, club infantil, spa con circuito hídrico y cinco restaurantes que permiten disfrutar distintas propuestas gastronómicas durante la estadía.

Su oferta variada cobija planes tanto para parejas y familias, como para los viajeros corporativos. Foto: Hotel Las Américas - API

Pero lo primero es el diseño: abierto y conectado con el entorno. Quien pisa el Hotel Las Américas siente de inmediato un cambio en el ritmo. La cercanía con el mar, la circulación del aire y la distribución en la variedad de espacios reducen la necesidad de planear el día, por lo que la estadía empieza a organizarse sola, sin traslados que toman tiempo.

“El Caribe está presente en cada momento. Nuestra ubicación frente al mar permite que el huésped disfrute constantemente de la vista, la brisa y el sonido de las ola”, resaltaron desde el hotel.

Toda esa versatilidad permite que tanto familias como parejas y viajeros corporativos coincidan en un mismo espacio. La experiencia, sin embargo, es distinta para cada uno.

Oferta diversa

Las familias encuentran todo el tiempo actividades para niños en el club Capitán Estrella, que mantiene a los menores entretenidos dentro de un entorno controlado para que los adultos puedan disfrutar de espacios de bienestar y de otras áreas del hotel.

En medio del auge turístico de la ciudad, propuestas como la del Hotel Las Américas garantizan una experiencia distinta de viaje. Foto: Hotel Las Américas - API

Para quienes viajan en pareja el enfoque está en las zonas más tranquilas, como la piscina infinita, el spa con circuito hídrico y la variedad gastronómica. Y para el componente corporativo existe, además, el Centro de Convenciones Las Américas, que permite desarrollar eventos mientras se disfruta de los beneficios del hotel. “Esto genera un equilibrio muy valioso, en el que el evento se vive con productividad, pero también con bienestar para quienes lo acompañan”, señalaron desde el hotel.

La oferta gastronómica se articula en todas las experiencias con cinco ofertas de restaurantes diferentes. Espacios como Mesón Don Cristóbal combina platos tradicionales e internacionales en formatos a la carta y buffet, en una terraza abierta; Columbus al Forno se enfoca en cocina mediterránea y preparaciones al horno de leña; Bijao recoge sabores de la cocina cartagenera, y Fogón se centra en carnes y mariscos a la brasa en medio de los jardines del complejo.

En el Hotel Las Américas, las familias encuentran planes hechos a la medida, con amenidades para todos. Foto: Hotel Las Américas - API

A esta propuesta se suma el restaurante liderado por el chef con dos estrellas Michelin, Ramón Freixa, que introduce una línea de alta cocina. “La oferta gastronómica es uno de nuestros grandes pilares. En cada restaurante el huésped encuentra una propuesta diferente. Esto permite vivir un recorrido culinario diverso sin salir del hotel, enriqueciendo la experiencia de la estadía”, añadieron desde el hotel.

Finalmente, en una ciudad con alta demanda turística, este tipo de propuestas surgen para un perfil de viajero que busca optimizar su tiempo y reducir desplazamientos. La experiencia se concentra dentro de un mismo espacio y redefine la manera en que se disfrutan las vacaciones en Cartagena.

*Contenido elaborado con el apoyo de Hotel Las Américas.