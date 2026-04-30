Yeimy Paola Vargas, la exreina señalada de falsificar un diploma, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía

La audiencia de imputación de cargos en contra de la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas Vargas arrancó con una particular solicitud de la Fiscalía: declarar reservada la audiencia, excluir a los medios de comunicación sin mayor argumento que la vinculación de más personas al proceso.

Este jueves la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas será imputada por un diploma falso. Estos son los detalles

La juez 17 penal municipal de control de garantías de Cartagena cerró la diligencia ignorando las sentencias de la Corte Constitucional que definen los requisitos para declarar reservada una audiencia que por naturaleza es pública. Aun con todas las talanqueras judiciales, SEMANA pudo establecer que la actriz se declaró inocente de los cargos.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó los detalles de la investigación contra Yeimy Paola Vargas por los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación. La novela judicial que la actriz protagonizó advierte la participación de una, en su momento, alta funcionaria de la alcaldía de Cartagena.

El expediente que conoció SEMANA y que deja a la exreina como presunta responsable de los delitos imputados por la Fiscalía, advierte que la actriz, en coparticipación con la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Carmen Lucy Espinosa, incluyeron un diploma falso para acceder a un contrato con la Alcaldía de Cartagena.

Foto: suministrada a semana

La Dijin de la Policía logró construir la trampa corrupta que dejó a Yeimy Paola Vargas como funcionaria pública a través de un contrato que a inicios de 2025 se firmó con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena para desempeñar como tecnóloga actividades de promoción cultural en la Heroica.

Yeimy Paola Vargas presentó un diploma en su hoja de vida que la acreditaba como tecnóloga laboral en actuación y teatro, otorgado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. La realidad, de acuerdo con la investigación de la Dijin, es que no realizó los estudios que juró y tampoco aparecía en los listados de egresados de esa entidad.

“Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado, y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución; por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”, señaló el instituto.

Acta de certificación. Foto: suministrada a semana

Los investigadores contra la corrupción obtuvieron las pruebas para establecer la forma en que la actriz pasó de bachiller a tecnóloga, con lo que se demoró una impresión en un café internet del centro de la ciudad de Cartagena. Al parecer, la estrategia corrupta se gestó en el despacho de la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura. Un asesor de la directora se encargó de esa misión, según la Fiscalía.

La señora Carmen Lucy Espinosa no asistió a la diligencia por una incapacidad médica, de acuerdo con su abogado; por tal razón, la Fiscalía solicitó una ruptura procesal para adelantar la imputación de la exreina de manera separada.