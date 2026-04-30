En enero de 2025, la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas Vargas quiso acceder a un cargo público en la alcaldía de Cartagena, pero tenía un problema: demostrar un diploma que la acreditara como tecnóloga en alguna área del conocimiento.

Nuevo escándalo de títulos falsos vincula a una exreina y actriz. Fiscalía le imputará cargo

Lo que logró establecer la Fiscalía y la Dijín de la Policía, tras una investigación rigurosa, es que una idea surgió en el despacho del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena: alterar un documento oficial, para convertir a la exreina de bachiller en tecnóloga a la velocidad de una impresión.

La orden, aparentemente, y de acuerdo con la investigación, se concretó en la conversación entre la actriz y la entonces directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Carmen Lucy Espinosa. Tomaron la decisión de falsificar un diploma supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Las instrucciones se entregaron, de acuerdo con la Fiscalía, a un asesor del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que se trasladó a un café Internet y allí, de la manera más improvisada, alteraron el diploma, estamparon en extraña tipografía el nombre de la exreina.

Foto: suministrada a semana

Luego de recaudar todos los elementos de prueba y establecer la presunta responsabilidad que tendrían la exreina y la exsecretaria de la Alcaldía de Cartagena en los hechos materia de investigación. La Fiscalía tomó la determinación de citarlas a imputación de cargos. Una respuesta de la entidad que supuestamente expidió el diploma, es la principal prueba.

“Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado, y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución; por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”, señaló el instituto.

La diligencia se fijó para este jueves, y allí la actriz tendrá que escuchar todos los elementos de prueba que recaudó el ente acusador a lo largo de este proceso, y también tendrá la posibilidad de aceptar los cargos enunciados por el acusador.

Fiscalía avanza en caso contra Yeimy Paola Vargas por certificación irregular Foto: Redes sociales

En el caso de la exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Carmen Lucy Espinosa, fuentes del proceso aseguraron que renunció una vez fue citada a la audiencia de imputación de cargos, y hasta el momento, se desconoce si asistirá a la diligencia en la que se convertirá en imputada.