La Alcaldía de Barranquilla adelanta la modernización del Coliseo Elías Chegwin, con mejoras estructurales y un nuevo maderamen con el fin de alcanzar estándares internacionales.

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Barranquilla moderniza el Coliseo Elías Chegwin con obras clave

La ciudad de Barranquilla avanza en la modernización de uno de sus escenarios deportivos más emblemáticos, el Coliseo Elías Chegwin.

Este proyecto busca adecuarlo a estándares internacionales y fortalecer su papel en la agenda deportiva del país.

De acuerdo con información divulgada, las obras hacen parte de una estrategia distrital orientada a recuperar infraestructura clave y proyectar a la ciudad como sede de eventos de alto nivel.

Más deporte, más oportunidades.

El coliseo Elías Chegwin se renueva para seguir formando talentos y recibir grandes eventos. Barranquilla continúa avanzando a otro nivel con el liderazgo del alcalde @AlejandroChar https://t.co/u2X73NmMjP — Angelo Cianci (@angelocianci) April 15, 2026

Plan de intervención incluye cambio total del maderamen y mejoras estructurales

El plan de intervención contempla el reemplazo total del maderamen de la cancha, una de las acciones más relevantes dentro de la obra.

Según la Alcaldía de Barranquilla, este proceso incluye el retiro especializado del piso antiguo, su reciclaje y la instalación de una nueva superficie importada.

El alcalde Alejandro Char destacó el alcance de los trabajos al asegurar que el objetivo es contar con “un espacio a la altura de lo que somos”, en referencia a la aspiración de la ciudad de seguir recibiendo competencias internacionales.

Además del cambio del piso, las intervenciones incluyen el mantenimiento del sistema de aire acondicionado y la cubierta del coliseo.

Todo esto, con el fin de mejorar las condiciones de confort y seguridad tanto para deportistas como para espectadores.

En paralelo, se han realizado adecuaciones estructurales en la base de concreto, como el resane de juntas y grietas, una medida técnica clave para garantizar la estabilidad de la nueva superficie y prevenir deterioros futuros.

El secretario de Recreación y Deportes, Daniel Trujillo, explicó que la nueva cancha incorpora un sistema de soporte mejorado y tratamientos especializados que incrementan su resistencia y calidad para la competencia.

El coliseo, con capacidad aproximada para 3.000 espectadores y sede histórica de disciplinas como baloncesto, voleibol y fútbol sala, ha sido escenario clave en la vida deportiva de la ciudad desde su inauguración en 1946.

Su más reciente adecuación se realizó para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Con esta modernización, la administración distrital busca no solo recuperar un espacio icónico, sino consolidarlo como un escenario que cumpla con las exigencias técnicas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

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De esta forma, Barranquilla no solo actualiza su infraestructura deportiva, sino que refuerza su estrategia de posicionarse como sede confiable para competencias de alto nivel.

La renovación del Coliseo Elías Chegwin se convierte en una apuesta por el desarrollo deportivo, la reactivación de eventos y la proyección internacional de la ciudad en los próximos años.