213 años de Barranquilla: alcalde Alex Char celebra el progreso, y le hace duros reparos al Gobierno nacional

Este 7 de abril se conmemoran los 213 años de Barranquilla y su alcalde, Alejandro Char, en conversación con Ricardo Villa, secretario de Comunicaciones de la alcaldía, hizo un balance de lo que ha sido su administración, la transformación que ha tenido la ciudad y cuestionó fuertemente al Gobierno nacional por temas que tienen que ver con el orden público y la inversión social.

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“Lo más lindo es ver una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de optimismo, una ciudad que se transformó para todos los que vivimos acá y se transformó para el que llega a visitarla y se da cuenta de que encuentra una ciudad más conectada con el mundo en todo sentido. Pero lo que me llega al corazón, lo que me alegra todos los días, lo que sin duda es el mayor patrimonio de esta ciudad, es lo que ha crecido el orgullo del barranquillero con su ciudad, con su tierra, con su barrio, con su esquina”, dijo Char.

El mandatario de los barranquilleros precisó que la ciudad ha logrado colocarle fin a brechas sociales históricas. Además, señaló que pasaron de una capital con graves problemas de infraestructura a un territorio que hoy apuesta por la educación, la tecnología y el turismo como motores de desarrollo.

Estatua de Shakira en el Gran Malecón de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Hoy cualquier niño que sale del vientre de una madre, por más humilde que sea, recibe la primera infancia, va a un colegio bilingüe, recibe alimentación, desarrollo de software, inteligencia artificial, desea estudiar cualquier carrera y tiene la Universidad de Barranquilla (…) Todo eso ha construido un tejido social muy robusto”, detalló.

El Gran Malecón, la ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho han convertido a la ciudad en un nuevo destino atractivo; así lo explicó Char en medio de sus palabras por los 213 años de la ciudad.

“Este año el Malecón puede recibir 15 millones de personas (…) estaban llenos de gente, y qué lindo saber que el 90 % vienen de afuera. Son personas que pagan un taxi, que pagan un transporte público, que se alojan en un Airbnb o un hotel (…) Se mueve muchísimo la economía. Esa es la Barranquilla de hoy”, sostuvo.

Ecoparque Ciénaga Mallorquín. Foto: A.P.I

El alcalde Char también hizo un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional por el descuido que han tenido en materia de inversión social y en seguridad.

“Barranquilla ha salido adelante por su esfuerzo, por sus recursos. Si no es por los esfuerzos del contribuyente barranquillero, aquí no habría comida para los niños recién nacidos de 0 a 5 años, no habría comida en los colegios (…) Tremendos esfuerzos los que estamos haciendo los alcaldes. No hay derecho, estamos solos en esta lucha”, dijo.

Char también se refirió a la compleja situación de orden público, no solo en Barranquilla, sino en otras zonas del Caribe colombiano.

“Se le ha dado tanto largo a estos bandidos que hay barrios en Barranquilla, hay barrios en Soledad, barrios por todo el Caribe colombiano donde, si tú no votas por un candidato, no te dejan entrar. Así de grave está esto”, denunció.

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Lanzamiento del Gaula Élite en Barranquilla. Foto: Cortesía.

Asimismo, Char dijo que gracias a su gestión, pero también por la confianza ciudadana, han logrado avanzar.

“La gente cuando ve resultados, acompaña (…) ¿Quién daba un peso por esta ciudad hace 20 años? (…) Hoy una ciudad que tenía un presupuesto de 400 mil millones de pesos en el 2007 y hoy tiene un presupuesto de 8 billones de pesos”, precisó.

El alcalde aprovechó e invitó a los residentes de la ciudad y a turistas para que disfrutaran de los diferentes escenarios en el marco de su aniversario.

“Barranquilla está espectacular, y lo dicen las voces que pisan esta ciudad (…) gente de todos lados del mundo (…) me decían: ‘Hombre, qué ciudad tan linda, qué ciudad tan hermosa’”, indicó.