Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

El mandatario barranquillero se pronunció por medio de su cuenta en la red social X.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
Michel Char, reina del Carnaval de Barranquilla en la Gran Parada de Tradición.
Michel Char, reina del Carnaval de Barranquilla en la Gran Parada de Tradición. Foto: Guillermo Torres

El alcalde Alejandro Char se pronunció por medio de su cuenta en la red social X sobre lo que fue el Carnaval de Barranquilla, que dejó la visita de 820 mil personas nacionales e internacionales.

“Con un 90 % de ocupación hotelera, más de 820 mil visitantes nacionales e internacionales, 500 eventos y más de 800 expresiones culturales beneficiadas, el Carnaval generó 195 mil empleos y movió la economía por más de $ 840 mil millones”, informó el mandatario.

Asimismo, indicó que hubo todo un despliegue por parte del personal logístico, pero también de las autoridades, quienes garantizaron la seguridad de propios y turistas.

“Un equipo de 7.900 brigadistas y logísticos, junto a más de 2.600 policías, cuidó cada detalle para que todos disfrutáramos con tranquilidad, demostrando que la fiesta más grande de Colombia se vivió a otro nivel”, agregó.

El mandatario de los barranquilleros también agradeció a la reina de las fiestas, Michel Char, quien lideró cada uno de los eventos de una de las celebraciones más grandes de Colombia.

“También, gracias a Jairo Polo, del Carnaval Gay, a Edgar Blanco, del Carnaval de la 44, a Kevin Torres, del Carnaval del Suroriente, a quienes lideran el Carnaval del Suroccidente, a los organizadores de la Carnavalada, a las comparsas, hacedores, artesanos, disfraces individuales, músicos, coreógrafos, a quienes dejan nuestra ciudad limpia después de cada evento y a los gestores culturales que, con amor, salvaguardan esta fiesta”, sostuvo.

Char también dio a conocer que esta misma celebración se realizará en 2027 a inicios del mes de febrero.

“Juntos, una vez más, le demostramos al mundo entero que en Barranquilla quien lo vive es quien lo goza. Vivimos un carnaval alegre, sostenible, inclusivo y comprometido con el cuidado de nuestra ciudad. Gracias por visitarnos y por hacer de nuestra cultura una celebración de todos. ¡Nos vemos del 6 al 9 de febrero de 2027!”, finalizó.

