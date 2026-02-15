Barranquilla florece otra vez: así se vivió la Batalla de Flores que da inicio al Carnaval

Barranquilla volvió a demostrar que su Carnaval no es solo una fiesta, es una declaración de identidad. Este sábado la ciudad se volcó a la Vía 40 para presenciar la Batalla de Flores, el desfile que inaugura oficialmente los días centrales del Carnaval y que concentra más de un siglo de memoria cultural.

Entre tambores, brillos, coreografías milimétricas y una explosión de color que parecía no tener fin, el Cumbiódromo se convirtió en el escenario donde tradición e innovación caminaron juntas ante miles de espectadores.La jornada comenzó formalmente a las 10:30 a.m., cuando la primera carroza inició su recorrido por el corredor festivo. Desde temprano, las graderías estaban colmadas de barranquilleros y visitantes que aguardaban el paso de más de 14.000 danzantes, comparsas tradicionales, disfraces colectivos e individuales y espectaculares carrozas que desfilaron a lo largo de los cuatro kilómetros del trayecto.

14.000 danzantes, comparsas tradicionales, disfraces colectivos e individuales y espectaculares carrozas que desfilaron a lo largo de los cuatro kilómetros del trayecto. Foto: Guillermo Torres

Este año la puesta en escena se destacó por estructuras más altas, diseños con tecnología de iluminación renovada y una organización que reafirma la magnitud logística de uno de los desfiles culturales más importantes de América Latina.Encabezando el desfile estuvo la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, figura central de la celebración y símbolo de liderazgo cultural. La tradición de la reina se consolidó en el siglo XX como una forma de representar institucionalmente la fiesta y proyectar su imagen ante el país y el mundo.

Más que una figura decorativa, la reina es embajadora de la tradición, promotora del folclor y rostro visible de un legado que involucra a toda la ciudad. Su aparición marca oficialmente el inicio de la Batalla de Flores y su recorrido es uno de los momentos más esperados del desfile.Entre los asistentes se destacaron figuras del entretenimiento y la vida pública que se sumaron al fervor caribeño. El cantante Carlos Vives fue uno de los más aplaudidos, así como los candidatos Abelardo de la Espriella, Juan Manuel Galán y la influenciadora Daniela Álvarez, entre otros invitados que vivieron la experiencia desde palcos y graderías. Su presencia reafirma cómo el Carnaval trasciende lo local y se convierte en punto de encuentro nacional.

La Batalla de Flores se celebró por primera vez en 1903, tras el fin de la Guerra de los Mil Días. Foto: Guillermo Torres

Patrimonio de todos

Detrás de este espectáculo hay una historia que explica su profundidad simbólica. La Batalla de Flores se celebró por primera vez en 1903, tras el fin de la Guerra de los Mil Días. En un país marcado por la violencia, Barranquilla decidió resignificar la idea de “batalla”. En lugar de armas, había flores; en vez de confrontación, música y alegría.

La iniciativa, atribuida a Heriberto Bengoechea, buscaba celebrar el retorno de la paz y reactivar una tradición festiva que había sido suspendida durante el conflicto. Así, el desfile nació como un acto de reconciliación colectiva.Si bien en Europa existían antecedentes de batallas florales en ciudades como Valencia y en carnavales franceses del siglo XIX, en Barranquilla la tradición adquirió un significado propio, ligado directamente a la historia nacional.

Encabezando el desfile estuvo la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, figura central de la celebración y símbolo de liderazgo cultural. Foto: Guillermo Torres

No fue una simple adaptación estética, sino una declaración cultural: transformar el recuerdo de la guerra en una celebración de vida. Esa decisión explica por qué la Batalla de Flores no es solo un desfile inaugural, sino el corazón simbólico del Carnaval.

Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad desde 2003, el Carnaval de Barranquilla encuentra en la Batalla de Flores su momento más emblemático. Cada tambor que resuena sobre el asfalto, cada cumbia que se despliega en coreografía colectiva y cada carroza que avanza imponente por la Vía 40 recuerdan que esta fiesta es un patrimonio vivo, sostenido por generaciones de hacedores culturales.Lo que ocurrió hoy en Barranquilla no fue solo el inicio de cuatro días de celebración, sino la renovación de un pacto histórico: el de una ciudad que hace más de un siglo decidió que sus batallas serían de flores. Y mientras el desfile avanzaba bajo el sol caribeño, quedó claro que esa promesa sigue intacta.