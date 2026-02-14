La Batalla de las Flores abrió oficialmente los días grandes del Carnaval de Barranquilla 2026 con una mezcla de tradición, espectáculo y farándula que volvió a convertir la Vía 40 en el epicentro de la fiesta, mientras la ciudad se alista para una jornada musical de alto nivel con el Metroconcierto.

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Michelle Char Fernández lidera el desfile inaugural del Carnaval 2026

La reina Michelle Char Fernández encabezó el desfile desde su carroza y se robó la atención del público con su vestuario y puesta en escena, reafirmando su papel como embajadora del Carnaval y figura central de las celebraciones.

Con un diseño inspirado en la realeza y la fantasía, la soberana recibió el aplauso del público y reafirmó su papel como embajadora de una de las fiestas más importantes del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

A su paso, carrozas monumentales, comparsas y danzas tradicionales mostraron la diversidad cultural del Caribe colombiano, en un recorrido que combinó fantasía, folclor y espectáculo.

Altafulla enciende la Batalla de las Flores y se prepara para el Metroconcierto

La música también tuvo un lugar destacado durante la jornada. El cantante barranquillero Altafulla interpretó sus canciones durante el desfile y encendió a los asistentes, consolidándose como uno de los nombres más visibles del Carnaval 2026.

Su participación en el desfile sirvió como antesala a su presentación en el Metroconcierto, el evento musical más masivo de las fiestas, que se realiza en el estadio Romelio Martínez y reúne a figuras de la música urbana, tropical y vallenata.

La fiesta continuará esta noche con el Metroconcierto en el estadio Romelio Martínez, donde está previsto un cartel encabezado por el barranquillero Beéle, junto a Manuel Turizo, la banda venezolana Rawayana y figuras de la música tropical como Tito Nieves, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Checo Acosta, en una mezcla de géneros que va del pop urbano a la salsa, el merengue y el vallenato.

El evento forma parte de la agenda central del Carnaval, que también incluye desfiles tradicionales como la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas, además del Festival de Orquestas y el cierre simbólico con el entierro de Joselito Carnaval.

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

La jornada también sirvió para proyectar el Carnaval como una vitrina de entretenimiento y turismo cultural, con miles de visitantes nacionales e internacionales que llegan cada año a Barranquilla para presenciar sus desfiles y espectáculos.

Entre carrozas, danzantes, artistas invitados y figuras del entretenimiento, la Batalla de las Flores confirmó una vez más que el Carnaval es un espacio donde la tradición y la farándula se cruzan para contar la historia y la identidad del Caribe colombiano.