Gente

La Batalla de las Flores encendió el Carnaval 2026 y calienta motores para el Metroconcierto

Michelle Char Fernández y Altafulla brillaron en el desfile inaugural, mientras Barranquilla se prepara para una noche de grandes estrellas en el Romelio Martínez.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
14 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
La reina Michelle Char Fernández lideró la Batalla de las Flores 2026 en Barranquilla, acompañada de carrozas, comparsas y artistas invitados como Altafulla, en el desfile que marca el inicio de los días grandes del Carnaval.
La reina Michelle Char Fernández lideró la Batalla de las Flores 2026 en Barranquilla, acompañada de carrozas, comparsas y artistas invitados como Altafulla, en el desfile que marca el inicio de los días grandes del Carnaval. Foto: Instagram @altafulla/ Instagram @michellecharf

La Batalla de las Flores abrió oficialmente los días grandes del Carnaval de Barranquilla 2026 con una mezcla de tradición, espectáculo y farándula que volvió a convertir la Vía 40 en el epicentro de la fiesta, mientras la ciudad se alista para una jornada musical de alto nivel con el Metroconcierto.

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Michelle Char Fernández lidera el desfile inaugural del Carnaval 2026

La reina Michelle Char Fernández encabezó el desfile desde su carroza y se robó la atención del público con su vestuario y puesta en escena, reafirmando su papel como embajadora del Carnaval y figura central de las celebraciones.

Con un diseño inspirado en la realeza y la fantasía, la soberana recibió el aplauso del público y reafirmó su papel como embajadora de una de las fiestas más importantes del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

A su paso, carrozas monumentales, comparsas y danzas tradicionales mostraron la diversidad cultural del Caribe colombiano, en un recorrido que combinó fantasía, folclor y espectáculo.

Gente

El ‘Desafío’, donde nacen amores bajo presión: romances que marcaron el reality colombiano

Gente

Actriz dijo que crio a sus hijos “a punta de dolor” y dejó en evidencia dura confesión: “Soy de esas personas que no debió ser madre”

Gente

Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor”

Gente

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

Gente

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

Gente

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Gente

Horóscopo para este sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, según Nana Calistar

Confidenciales

Las impresionantes cifras del Carnaval de Barranquilla

Gente

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

Turismo

La ciudad colombiana que se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero, ¿qué la hace tan atractiva?

Altafulla enciende la Batalla de las Flores y se prepara para el Metroconcierto

La música también tuvo un lugar destacado durante la jornada. El cantante barranquillero Altafulla interpretó sus canciones durante el desfile y encendió a los asistentes, consolidándose como uno de los nombres más visibles del Carnaval 2026.

Su participación en el desfile sirvió como antesala a su presentación en el Metroconcierto, el evento musical más masivo de las fiestas, que se realiza en el estadio Romelio Martínez y reúne a figuras de la música urbana, tropical y vallenata.

La fiesta continuará esta noche con el Metroconcierto en el estadio Romelio Martínez, donde está previsto un cartel encabezado por el barranquillero Beéle, junto a Manuel Turizo, la banda venezolana Rawayana y figuras de la música tropical como Tito Nieves, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Checo Acosta, en una mezcla de géneros que va del pop urbano a la salsa, el merengue y el vallenato.

El evento forma parte de la agenda central del Carnaval, que también incluye desfiles tradicionales como la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas, además del Festival de Orquestas y el cierre simbólico con el entierro de Joselito Carnaval.

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

La jornada también sirvió para proyectar el Carnaval como una vitrina de entretenimiento y turismo cultural, con miles de visitantes nacionales e internacionales que llegan cada año a Barranquilla para presenciar sus desfiles y espectáculos.

Entre carrozas, danzantes, artistas invitados y figuras del entretenimiento, la Batalla de las Flores confirmó una vez más que el Carnaval es un espacio donde la tradición y la farándula se cruzan para contar la historia y la identidad del Caribe colombiano.

Más de Gente

La reina Michelle Char Fernández lideró la Batalla de las Flores 2026 en Barranquilla, acompañada de carrozas, comparsas y artistas invitados como Altafulla, en el desfile que marca el inicio de los días grandes del Carnaval.

La Batalla de las Flores encendió el Carnaval 2026 y calienta motores para el Metroconcierto

Andrea Serna dará noticia en el Desafío Siglo XXI

El ‘Desafío’, donde nacen amores bajo presión: romances que marcaron el reality colombiano

Actriz colombiana habló de su maternidad de una forma sincera.

Actriz dijo que crio a sus hijos “a punta de dolor” y dejó en evidencia dura confesión: “Soy de esas personas que no debió ser madre”

Lady Tabares reapareció, luego de atravesar dolorosa pérdida

Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor”

Lady Noriega, nueva integrante de 'La casa de los famosos Colombia’.

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

Michelle Char fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, según Nana Calistar

Koral Costa, esposa de Omar Murillo envío mensaje a los televidentes de 'La casa de los famosos'.

Koral Costa rompió el silencio y destapó detalle sobre su ruptura amorosa con ‘Bola 8′; aclaró infidelidad

Michelle Char Fernández es la tercera reina del Carnaval de Barranquilla proveniente de la familia Char.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

Noticias Destacadas