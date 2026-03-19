“El abuso es lo más normal para las reinas”: Michelle Char rompe el silencio tras ser víctima de acoso en La Guacherna

Michelle Char Fernández, quien portó la corona como soberana del Carnaval de Barranquilla, ha generado una necesaria conversación nacional tras revelar detalles del acoso sufrido durante su mandato.

En una reciente entrevista, la joven diseñadora expuso la vulnerabilidad de las mujeres en escenarios de alta exposición pública, señalando que episodios de violencia física y simbólica son, lamentablemente, “el pan de cada día” en estas festividades.

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El hecho que detonó la denuncia pública ocurrió durante La Guacherna, el desfile nocturno más importante del precarnaval. Un video que se hizo viral fue difundido en redes sociales, captó el instante en que un hombre, bajo el pretexto de solicitar una fotografía, sujetó con fuerza a la reina e intentó besarla sin su consentimiento.

La intervención inmediata de un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla evitó que la situación escalara, pero el impacto emocional fue evidente. Según el testimonio de Char, el episodio le provocó un ataque de pánico en pleno desfile.

“Comienzo a llorar, me cogen dos personas muy importantes y me dicen: ‘Faltan cinco minutos... ¿Qué vas a hacer?’”, recordó la soberana, subrayando la presión de mantener la “perfección” del espectáculo a pesar de la agresión sufrida.

En diálogo con el pódcast La Lupa, Char Fernández fue enfática al afirmar que el incidente grabado no fue un caso aislado. Según sus declaraciones, durante los días de fiesta llegóya a llorar entre cinco y seis veces debido a situaciones incómodas con hombres.

“Cuando uno es la reina, está muy expuesto al abuso. Es lo más normal, suena feo, pero es lo más normal que todas las reinas debemos vivir”, expresó Michelle Char.

La joven de 23 años, graduada en Diseño de Interiores y Producto, lamentó que, a pesar de haber hecho público el video para generar conciencia, la respuesta de algunos sectores del público fue la revictimización.

Relató que, en eventos posteriores, grupos de hombres le gritaban frases como “te voy a robar un beso”, lo que incrementó sus niveles de ansiedad y temor durante los desfiles restantes.

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Antes de su designación como reina, Michelle Char contaba con un sólido recorrido cultural en agrupaciones como Fuerza Negra, Kadanzá, Pasión Latina y La Revoltosa. Su reinado se caracterizó por una propuesta que buscaba fusionar la tradición folclórica con la visión de las nuevas audiencias.

Sin embargo, tras finalizar su periodo, la soberana tomó la decisión de distanciarse de su entorno habitual. Char reveló que decidió viajar a Milán, Italia, como una medida para reconstruir su bienestar emocional y procesar las secuelas de la exposición pública.

“Si todas las reinas pudiéramos hablar, muchas dirían lo mismo”, señaló, sugiriendo que existe un pacto de silencio o una presión institucional que impide que estas denuncias salgan a la luz con mayor frecuencia.

El testimonio de Michelle Char pone sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las mujeres en las fiestas populares de Colombia. Aunque el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, la soberana insiste en que la preservación de la cultura no puede estar por encima de la integridad de sus protagonistas.