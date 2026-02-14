Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

La coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 marcó el pasado viernes 13 de febrero el inicio de la agenda de la que es considerada la fiesta más relevante del Caribe colombiano.

Este grandioso evento tuvo como eje central un homenaje tanto a la música como a la memoria e identidad cultural de esta ciudad, a la cual también llaman la arenosa.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

Esta fiesta se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez. Algunos de los datos que se conocieron al inicio fue que este evento reuniría cerca de 500 bailarines en tarima y que tendría un aforo de más de 18.000 personas.

Cerca de las 7:00 p. m., el estadio se comenzó a llenar y a tarima subió el cantante Juan Carlos Coronel para volver amena la noche al ritmo de Patacón pisao y La noche, canciones que ya se han convertido en melodías insignia del Caribe.

Cerca de las 8:40 p. m., comenzó el show central que tenía dos grandes protagonistas: la reina Michelle Char Fernández y el rey Momo Adolfo Maury Cabrera.

Al iniciar, las luces del lugar se apagaron y apareció la reina luciendo un vestido lleno de brillos que la dejaba ver como una bailarina de ballet, estando en puntas y con una expresión de felicidad en su rostro que era inconfundible.

Viaje musical en la noche de coronación

El Estadio Romelio Martínez se transformó en una experiencia totalmente inmersiva: pantallas LED, luces de colores vibrantes, drones en el cielo y más de 500 bailarines en escena contando, con ritmo y sabor, la historia y la identidad barranquillera.

La fiesta tomó fuerza cuando llegó el rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, quien apareció en medio del espectáculo para encender al público con Apriétale al tumbaito.

Luego de varios ambientes, el evento dio un giro hacia los años 2000. Se escucharon voces de reguetón internacional como Ivy Queen, pero también hubo espacio para cumbias, congos y raíces colombianas.

Michelle, convertida en una absoluta diva, dominó la tarima con una gran seguridad y después sonaron las canciones Ella me levantó, además de éxitos como Rompe y Gasolina de Daddy Yankee.

El Caribe volvió a escena con Carlos Vives y Décimas. Y cuando parecía que la noche no podía sorprender más, estalló el remix de Hips Don’t Lie con Shakira y Beéle, lo cual hizo despertar y emocionar al público.

Coronación a los reyes de Barranquilla

Siendo las 9:40 p. m., llegó el instante más esperado. Con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa con un ligero temblor de emoción, Michelle Char inclinó la cabeza y recibió la corona.

Se la entregó su antecesora, Tatiana Angulo Fernández de Castro, guardiana de la joya ‘Esmeralda Caribe’, una pieza creada por Adela de Char como tributo a las piedras naturales del país.

Vestida de un color verde intenso, con un traje diseñado por el famoso diseñador Alfredo Barraza y rematado con enormes plumas que rendían homenaje a la tierra, la nueva soberana culminó una noche inolvidable.