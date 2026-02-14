Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

SEMANA: ¿Siempre fue su sueño ser reina del Carnaval de Barranquilla?

Michelle Char: Crecí en una familia en la que ser reina del Carnaval siempre ha sido un sueño. Por eso es tan lindo compartirlo con las mujeres de mi familia. Todo el mundo está feliz: mi familia, mis amigas, todas las personas alrededor de mí. Ellos están viendo mi sueño a través de sus ojos. Para mí nunca existió otra posibilidad de no ser reina; desde niña me preparé para poder lograrlo. Es increíble la cantidad de mujeres en Barranquilla a las que les puedes preguntar con qué sueñan más, si con el vestido del matrimonio o el de la coronación, y todas te van a responder que con el vestido de coronación.

SEMANA: Usted es la tercera reina de la familia Char, ¿cómo se siente siguiendo ese legado familiar?

M.C.: El legado ha hecho que el reinado sea mucho más fácil; es muy familiar. Se siente muy lindo tener apoyo y sobre todo de mujeres que ya pasaron por lo mismo. Nuestra familia tiene muchas mujeres; son pocos los hombres y ellos también se emocionan y están viviendo el Carnaval conmigo. Las mujeres son muy importantes en la familia; aquí la mujer se empodera. Estoy segura de que después de mí vendrán más reinas en esta familia. La gente dice que lo hacemos muy bien. Al comienzo yo estaba asustada por el apellido, pero luego recuerdo que a Andrea Jaramillo Char la adoran; la gente la recuerda como una de las reinas más reconocidas. Laura Char Carson también es supremamente recordada. Yo sé que he dejado a la familia por todo lo alto.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla

SEMANA: Usted dice que le daba miedo asumir este reto por su apellido. Hablemos sobre cómo fue asumir su reinado siendo de una de las familias más poderosas del país.

M.C.: Yo soy hija de dos comunicadores; de ahí saqué el don para hablar. Soy diseñadora, pero yo decía: “¿Cómo voy a ser reina si no he dado nunca una clase de oratoria?”. Creo que esto va en la sangre completamente y también la manera de expresarse. Mi familia siempre ha querido que yo sea reina, pero la palabra miedo siempre ha estado ahí, tal vez por los prejuicios alrededor de que la gente diga “lo logró por el apellido”.

Sin embargo, me encargué de demostrar lo contrario; esto no tiene nada que ver con el apellido, yo demostré mis ganas de ser reina. Todos en mi familia me han apoyado, lo cual ha sido fundamental. Mi familia ama el Carnaval y, sin darse cuenta, me metieron la idea en la cabeza, porque crecí bailando, crecí con Carnaval, crecí con todo eso cerquita.

SEMANA: Su primo segundo es Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. ¿Cómo fue recibir la noticia de que había sido escogida como reina del Carnaval de boca de él?

M.C.: Fue muy sentimental. Su hija Mariana es casi como mi hermana; crecimos juntas, tenemos la misma edad, hemos estado en todos los grupos bailando ballet. Mis recuerdos de niña eran salir de mi ensayo de ballet y que nuestros papás nos recibieran con flores y luego salir a cenar todos juntos. Alejandro ha visto mi proceso igual que Katia. Ellos sabían lo mucho que yo quería ser reina. Cuando Alejandro y Katia me llamaron para decirme que había sido escogida, me dijeron: “Tú tenías todos los requisitos, te hemos visto siempre dándola toda; esto no es un capricho, sino lo que tú realmente quieres”. Fue hermoso, yo no paraba de llorar.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla

SEMANA: Usted tiene una formación en diseño en Milán, pero también ha demostrado un gusto por la moda. Hablemos de esas pasiones.

M.C.: De las primeras cosas que voy a hacer cuando termine el Carnaval es irme a la Semana del Diseño en Milán; nunca me pierdo esa feria porque es la más grande de diseño en el mundo. Me encanta el diseño y siempre lo he conectado con la parte creativa de dirección. En este Carnaval he sido toda una directora creativa; me emociona poder hacer un máster en el futuro sobre eso.

El Carnaval me ha enseñado que he sido una buena líder para mi grupo y mi equipo de trabajo. Sobre el mundo de la moda y la marca Cero8Mil, este sueño nació con mi tía, que también es mi socia. Nació de mi amor por Barranquilla. Yo estoy ciento por ciento enamorada de mi ciudad, pero también estoy enamorada de la arquitectura. Por eso esta marca está inspirada en la arquitectura tan autóctona de nuestra región. La marca lleva un año; he aprendido muchísimo y espero volver a retomar mi trabajo en ella cuando acabe el Carnaval. Durante todos estos meses se me han abierto muchas puertas en el mundo de la moda; acabo de ser la portada de la revista Marie Claire.

SEMANA: Tras ser coronada este 2026 como reina del Carnaval, ¿qué tiene planeado para su futuro?

M.C.: Hace poco me puse a pensar justo en eso y dije: “Ya soy la reina del Carnaval, ¿cómo voy a superar esto?”, y la respuesta es que voy a tomar todas esas herramientas y aprendizajes que me ha dejado el Carnaval para seguir creciendo.

Yo sé que después de ser reina quiero seguir teniendo una conexión con el Carnaval; amo el trabajo social que esto conlleva. Me enamoré completamente de todo lo que pasa con los niños, los adultos mayores y todo lo social del Carnaval.El siguiente camino puede ser la actuación; aún no lo sé. No voy a descartar absolutamente ninguna oportunidad o puerta que me abra la vida. Lo que sí puedo decir es que desde agosto, cuando me designaron como reina, hasta hoy, he conocido otras facetas mías como Michelle; yo diría que ahora soy otra. Hoy no sé cuál será mi destino, pero eso es lo más lindo, que estoy abierta a intentar y ahora a buscar qué quiero para mí, para mi futuro.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla

SEMANA: Usted ha creado una comunidad en redes sociales de casi medio millón de seguidores en Instagram. ¿Qué les diría hoy a las mujeres y jóvenes que la siguen y se inspiran en lo que usted representa hoy para Colombia?

M.C.: Les diría que cuando uno hace las cosas desde el amor, la disciplina, el respeto, se pueden alcanzar los sueños. He logrado construir comunidad mostrándome de forma auténtica, siendo yo misma. Nunca he tenido una estrategia, solo he sido lo más transparente y auténtica posible.

También les diría que lo más importante es no esconderse en estereotipos o querer parecerse a nadie, sino ser uno mismo. Eso siempre va a traer el mejor resultado, así la gente se puede conectar. También debo decir que hay que tener confianza, tener los pantalones bien puestos para saber quién eres para poder cumplir todo. Definitivamente, si uno hace las cosas que no le gustan, no van a dar los mismos resultados que cuando uno las hace desde el amor.