Recientemente, la mirada de los curiosos se posó en un video que protagonizó Michelle Char Fernández, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien pasó una desafortunada experiencia en pleno festejo.

Hay un post viral en el que se ve cómo la barranquillera pasa un instante incómodo y lamentable por culpa de uno de los asistentes.

El hecho ha generado gran indignación en las redes sociales. Foto: API

Según se conoció, un sujeto le pidió una selfie a la reina, esperando a que se acercara para aprovechar y agarrarla, intentando besarla en la boca sin su consentimiento.

Ella es Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026: “Este sueño comenzó desde que estuve en la tarima”

En un clip de Colombia Oscura se detalló cómo la tomó por el cuello, llevando el celular lejos para grabar el momento en el que se le acercó.

“En un video que genera rechazo quedó registrado el incómodo momento por el que atravesó la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, cuando un sujeto, que le pidió una selfie aprovechó el momento para besarla en la boca y sin su consentimiento”, se lee en el post.

Esta situación, que se presentó en la noche del desfile de la Guacherna, afectó considerablemente a Char Fernández, quien rompió en llanto y manifestó la incomodidad que cargaba por todo lo ocurrido con aquel hombre.

Un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla tuvo que intervenir para ayudar a la reina, ya que todo se estaba saliendo de control.

Los usuarios comentaron la publicación, afirmando que esto no podía seguir ocurriendo y se debía llevar un control de la situación. Muchos lo catalogaron como acoso, intentando enviarle apoyo.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Foto: Captura de YouTube Carnaval de Barranquilla - Siempre Reinas

“Fatal esto”; “Indignante que esto siga pasando”; “Atrevido !!! Qué falta tan grave“; “Rechazo total para estas acciones. Todo nuestro apoyo para Michel!“; “El respeto a las mujeres es un derecho !!! Esto no se hace !!!!“; ”Eso se llama ACOSO y es delito. Internet haz lo tuyo y que el man pague por su mal proceder“, entre otros comentarios.