Michelle Char Fernández fue designada como la reina del Carnaval de Barranquilla este 15 de agosto en horas de la mañana, siendo coronada como la soberana número 90 de una de las fiestas más grandes de Colombia.

La noticia fue confirmada por Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, mediante un video en el que aparece junto a su esposa Katia Nule y en videollamada con la nueva representante del evento folclórico y cultural que se celebra anualmente.

La joven barranquillera tiene 23 años, es muy activa en sus redes sociales, en su perfil de Instagram cuenta con más de 100 mil seguidores y publicaciones en las que comparte un poco de su vida personal y su gusto por la danza.

Sin embargo, desde muy pequeña se le ha relacionado con el folclor y baile, pues inició su formación en la Escuela de Julie de Donado, lugar dedicado a la formación integral en danza clásica, contemporánea, folclórica, urbana, jazz y flamenco.

Además, Michelle hizo parte del Ballet de Barranquilla durante una década, fue capitana juvenil del Country Club en 2018, ha estado en varios escenarios artísticos y ha hecho parte de grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba, La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina, y desde hace tres años integra el grupo Fuerza Negra.

La joven estudió Diseño de Interiores y Productos en la Universidad NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) en Milán y es una empresaria en la industria de la moda, tiene dos líneas creativas: 08MIL, que se inspira en el código postal de Barranquilla y COSSAS, que se enfoca en la creación de experiencias entre espacios y productos.

La representante 2026 estuvo en el pódcast Siempre Reinas, en el que afirmó que durante el proceso no solo se trató de baile, sino de conocer la historia: “Lo he vivido en cada paso y grupo folclórico. También he tenido la oportunidad de estar cumbiambas y eso ha sido parte esencial porque sin ellos el Carnaval no sería posible”.

Tatiana Ángulo Fernández, la reina 2025, le preguntó por lo que sintió al recibir la llamada del alcalde y la joven respondió: “Yo la verdad creo que he soñado con esa llamada toda la vida. Hasta las practicaba desde que tenía 5 años en el baño”.

Michelle Char afirmó que sintió muchas emociones, lo que se vio reflejado en el video, pues al comenzar hablar empezó a llorar, demostrando su felicidad y orgullo por haber logrado lo que tanto deseaba.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, confesó cómo empezó ese sueño. | Foto: Captura de YouTube Carnaval de Barranquilla - Siempre Reinas

Adicionalmente, explicó cómo surgió la idea de querer ser la reina: “Este sueño comenzó desde que estuve en la tarima y yo creo que tú lo puedes entender por qué tuvimos primas, que fueron reinas y aunque, éramos más niñas, pudimos vivir el sueño a través de ellas”.