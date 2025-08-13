Suscribirse

Barranquilla

Alcalde Char reacciona tras plan para asesinar a Fico Gutiérrez; esto dijo el mandatario

La Fiscalía investiga estas amenazas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

13 de agosto de 2025, 11:46 a. m.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó, por medio de su cuenta en la red social X, frente a los detalles que se conocieron sobre las alertas que tienen las autoridades en Medellín por los posibles atentados que podría sufrir Federico Gutiérrez, alcalde de la capital de Antioquia.

“Increíble. ¡Este no es el país que merecemos! No podemos permitir que nos sigan arrebatando la tan anhelada paz. Toda la solidaridad con nuestro amigo y alcalde, Fico Gutiérrez”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

Contexto: Exclusivo: identifican dos planes para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Al mismo tiempo, Char pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que sean reforzadas las medidas de seguridad, pero también se garantice la seguridad de toda la población civil.

“Una vez más, le pedimos al Gobierno nacional protección, ningún colombiano merece vivir inseguro ni amenazado. Los alcaldes, gobernantes y toda la población civil necesitamos garantías para nuestra seguridad”, agregó.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia
3. Aviso para afiliados de Nueva EPS en Colombia que se implementará en semanas: ¿de qué trata?

¿Qué dice la denuncia?

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, hay varios políticos dentro de la lista para un posible atentado criminal por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en Colombia.

“Asesinar a varios políticos de la derecha y la lista es: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla (y) Abelardo de la Espriella”, se lee en un documento conocido por este medio de comunicación.

Jota Pe Hernández, protagonista en las marchas del 21 de abril
Jota Pe Hernández estaría en la lista para posibles atentados criminales. | Foto: Suministrada a SEMANA

Una fuente anónima contó a las autoridades que la banda criminal Robledo, específicamente la del barrio Córdoba, habría hecho una alianza con las bandas 12 de Octubre y El Picacho para matar al alcalde de Medellín.

“Los encargados directos de la acción criminal serían alias Bala, encargado de recibir el dinero del pago por la acción; alias Manolo, alias Musaraña. La acción se realizaría con armamento de largo alcance y la participación de una persona apodada Agudelo”, se registró en una denuncia a la que accedió esta revista.

Gutiérrez, por medio de su cuenta en la red social X, colgó un corto, pero contundente mensaje, acerca de la denuncia realizada por SEMANA ante su seguridad y la de otros políticos del país.

“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, dijo en la publicación.

Contexto: “Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde”: revelan interceptaciones de un presunto plan para atentar contra Carlos Fernando Galán

Federico Gutiérrez no sería el único funcionario que está en la mira de las bandas criminales, pues se conoció una alianza de Los Pesebreros y La Terraza para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, cuyo alcance es investigado por la Fiscalía.

Además de Gutiérrez y Villa, se les habría puesto precio a los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de Medellín y conocida como la dama de hierro, y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del Distrito.

Las autoridades judiciales investigan estas acciones para evitar un nuevo hecho que lamentar en el departamento de Antioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso

2. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

3. YouTube estrena en Estados Unidos su nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

4. Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

5. Pronóstico del clima: Ideam advierte lluvias en varias zonas para este miércoles, 13 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoFederico GutiérrezAlejandro Char

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.