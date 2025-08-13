Alcalde Char reacciona tras plan para asesinar a Fico Gutiérrez; esto dijo el mandatario

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó, por medio de su cuenta en la red social X, frente a los detalles que se conocieron sobre las alertas que tienen las autoridades en Medellín por los posibles atentados que podría sufrir Federico Gutiérrez, alcalde de la capital de Antioquia.

“Increíble. ¡Este no es el país que merecemos! No podemos permitir que nos sigan arrebatando la tan anhelada paz. Toda la solidaridad con nuestro amigo y alcalde, Fico Gutiérrez”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

Una vez más, le pedimos al Gobierno Nacional protección, ningún colombiano merece vivir inseguro ni… https://t.co/H6Ecupwoc5 — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 13, 2025

Al mismo tiempo, Char pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que sean reforzadas las medidas de seguridad, pero también se garantice la seguridad de toda la población civil.

“Una vez más, le pedimos al Gobierno nacional protección, ningún colombiano merece vivir inseguro ni amenazado. Los alcaldes, gobernantes y toda la población civil necesitamos garantías para nuestra seguridad”, agregó.

¿Qué dice la denuncia?

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, hay varios políticos dentro de la lista para un posible atentado criminal por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en Colombia.

“Asesinar a varios políticos de la derecha y la lista es: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla (y) Abelardo de la Espriella”, se lee en un documento conocido por este medio de comunicación.

Jota Pe Hernández estaría en la lista para posibles atentados criminales. | Foto: Suministrada a SEMANA

Una fuente anónima contó a las autoridades que la banda criminal Robledo, específicamente la del barrio Córdoba, habría hecho una alianza con las bandas 12 de Octubre y El Picacho para matar al alcalde de Medellín.

“Los encargados directos de la acción criminal serían alias Bala, encargado de recibir el dinero del pago por la acción; alias Manolo, alias Musaraña. La acción se realizaría con armamento de largo alcance y la participación de una persona apodada Agudelo”, se registró en una denuncia a la que accedió esta revista.

Gutiérrez, por medio de su cuenta en la red social X, colgó un corto, pero contundente mensaje, acerca de la denuncia realizada por SEMANA ante su seguridad y la de otros políticos del país.

“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, dijo en la publicación.

Federico Gutiérrez no sería el único funcionario que está en la mira de las bandas criminales, pues se conoció una alianza de Los Pesebreros y La Terraza para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, cuyo alcance es investigado por la Fiscalía.

Además de Gutiérrez y Villa, se les habría puesto precio a los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de Medellín y conocida como la dama de hierro, y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del Distrito.