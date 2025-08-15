¿A qué se dedican y quiénes son los papás de la reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char?

La Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla designó este viernes, 15 de agosto, a Michelle Char Fernández como reina del Carnaval de Barranquilla 2026, convirtiéndose en la número 90 en ocupar este cargo en la celebración considerada la más grande de Colombia.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó la noticia a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que resaltó a Michelle Char como la representante de la ciudad para la próxima edición del Carnaval.

Michelle Char Fernández, de 23 años, ha estado vinculada desde su infancia al folclor y la danza del Carnaval. Se formó en la escuela de Julie de Donado y participó durante una década en el Ballet de Barranquilla.

En 2018 fue capitana juvenil del Country Club y ha tomado parte en escenarios artísticos y en dos coronaciones de reinas del Carnaval. Ha integrado grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años forma parte del grupo Fuerza Negra, con el que ha ganado dos premios Congos de Oro.

Michelle Char fue elegida como la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026 | Foto: Alcaldía de Barranquilla

En cuanto a su formación académica, Michelle estudió Diseño de Interiores y Productos en la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán. Además, es empresaria en el sector de la moda con dos marcas: 08MIL, que se inspira en el código postal de Barranquilla, y COSSAS, que se enfoca en la creación de experiencias entre espacios y productos.

Entre sus gustos culturales, destaca su amor por la cumbia y el mapalé, ritmos que representan la historia y el espíritu de la región del Caribe colombiano.

¿Quiénes son los padres?

Michelle Char Fernández es hija de Miguel Char y Rocío Fernández. Miguel Char es una figura destacada en el Atlántico colombiano, conocido por su papel en la organización radial Olímpica y familiares con influencia en la política local, siendo primo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Por su parte, Rocío Fernández ha sido parte importante en el entorno familiar que ha apoyado el recorrido de Michelle en sus actividades culturales y carnavaleras.

La designación de Michelle Char Fernández continúa una tradición familiar en el Carnaval de Barranquilla. Su dinastía inició con Laura Char Carson, reina en 1989, seguida por Andrea Jaramillo Char en 2012 y Victoria Char en 2022 en el Carnaval de los Niños.