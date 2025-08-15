La última publicación de Kseniya Alexandrova, la Miss Rusia que murió trágicamente: fue un día antes del accidente

La Miss Rusia, Kseniya Sergeyevna Alexandrova, falleció el 12 de agosto de 2025 a los 30 años, tras permanecer varias semanas en estado crítico luego de un grave accidente automovilístico en la región de Tver, al norte de Moscú.

La modelo y psicóloga sufrió un traumatismo craneoencefálico abierto cuando un alce irrumpió inesperadamente en la carretera y golpeó el parabrisas del carro en el que viajaba como copiloto junto a su esposo.

Tras ser hospitalizada inicialmente en el Hospital de Rzhev, fue trasladada al Instituto de Investigación de Urgencias Sklifosovsky en Moscú, donde desarrolló complicaciones severas como meningitis y sepsis, las cuales deterioraron su estado de salud hasta causar su muerte.

Antes del trágico suceso, la modelo había publicado un mensaje en sus redes sociales hablando desde su experiencia como psicóloga sobre las necesidades de los hombres.

En su último post en redes, la modelo reflexionó sobre ¿qué quieren los hombres, con el siguiente texto: “Desde mi práctica terapéutica y mi experiencia personal, los hombres quieren dos cosas más:La primera es hacer que se noten sus esfuerzos. Trabaja duro, se le ocurrió una cita, dio un poco de algo, hizo una broma divertida... Todo esto, todo lo que hace, no debería pasar desapercibido. Dale una sonrisa, un abrazo, un beso y asegúrate de decirle que TE APRECIAN. El segundo es la máxima previsibilidad y claridad. Asegúrate de que un hombre no tenga que adivinar de qué es culpable, qué hizo mal y qué pasa con tu estado de ánimo ahora. Si no te gusta algo, dilo con calma. Si no entiendes - pregunta. Si quieres algo, habla con él, no esperes a que la gente adivine. ¿Qué opinas? ¿Cuánto estás de acuerdo con tus observaciones?”.

La exreina rusa falleció a sus 30 años en su ciudad natal. | Foto: Captura de Instagram @kseniyaalexandrova

Kseniya Alexandrova, nacida el 12 de noviembre de 1994 en Moscú, fue una figura polifacética: modelo, presentadora de televisión y psicóloga clínica. Alcanzó notoriedad al ser primera finalista de Miss Rusia 2017, lo que sirvió para representar al país en el certamen internacional Miss Universo de ese mismo año, aunque no avanzó a las semifinales. Su carrera en el modelaje inició a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.

Kseniya se destacó por su diversa formación. En 2016 obtuvo un título en Finanzas y Crédito por la Universidad Rusa de Economía Plekhanov. Posteriormente, en 2020, finalizó estudios en medios audiovisuales en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino, y en 2022 se graduó en Psicología en la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, especializándose en psicodrama. Ejerció como terapeuta, combinando su vida pública con su labor profesional en salud mental.

Trágico accidente

El accidente que causó su muerte ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando su carro fue impactado por un alce en una carretera. A pesar de los cuidados intensivos y la atención médica especializada, no logró superar las graves complicaciones derivadas de sus heridas. Kseniya se había casado apenas meses antes, el 22 de marzo de 2025.