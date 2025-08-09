Actriz de ‘Tu voz Estéreo’ sufrió accidente por motociclista imprudente y tiene problema de movilidad: “La historia pudo ser otra”

La actriz colombiana Ivonne Gómez, reconocida por sus participaciones en producciones como Tu Voz Estéreo, Amar y Vivir, Mujeres al Límite, Las muñecas de la mafia y Distrito salvaje, reveló a través de sus redes sociales que recientemente sufrió un accidente de tránsito.

El hecho, que sucedió a finales de julio, según contó Ivonne, se habría dado por la imprudencia de un motociclista, situación que, según relató, la dejó con una fuerte lección sobre la vida y lo rápido que se puede ir por un momento como el que vivió.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz envió un mensaje de reflexión a sus seguidores, recordándoles que la vida es un segundo y que en cualquier momento todo puede cambiar.

“Un día estás observando ese maravilloso arcoíris y los diferentes climas que tiene Bogotá... el tiempo, sol y lluvia... 30 minutos después estaba observando las luces de la ambulancia por la imprudencia de un motociclista en contra vía y la mía también”, escribió inicialmente Ivonne.

Gómez relató que, como consecuencia del accidente, recibió un fuerte golpe en una de sus piernas, lo que le causó problemas de movilidad días después, por lo que terminó utilizando muletas.

Aunque los exámenes médicos descartaron una fractura, Ivonne explicó que las molestias persisten, razón por la cual se encuentra en un proceso de terapia física para recuperar por completo la fuerza y el movimiento en la pierna afectada.

A pesar del susto y de las secuelas temporales, la actriz se mostró optimista y agradecida por no haber sufrido lesiones más graves, y sobre todo por tener el acompañamiento y el cuidado de su familia.

“Aquí vamos, poquito a poquito recuperándome. Aún incapacitada, pero con la fortuna de ser amada y cuidada por mi familia”, añadió.

En el mismo video, mostró el cambio de clima que se vive normalmente en la ciudad de Bogotá, y aprovechó este momento, para decirle a sus seguidores que las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

“15 minutos después de la primera toma no había arcoíris y dejó de llover. Cuando salí del gym llovía otra vez. Así es la vida... tantos sucesos en tan poco tiempo, y tanto por agradecer, la historia pudo ser otra si no estuviera de su mano. Gracias Dios”, agregó.