José Narváez reaccionó en vivo a inesperada decisión que tomó Cristina Hurtado; habría soltado pulla: “Llegó tu hora”

Sin embargo, pese a esta reacción llena de sensaciones, algunas personas se percataron de un detalle particular que habría quedado registrado en pleno programa. Unas declaraciones de José Narváez hicieron eco, ya que fueron tomadas como una supuesta pulla.

El actor, con la voz entrecortada, habló a su esposa y resaltó el arduo trabajo que ha realizado desde que arrancó en los medios, mencionando que siempre conservaba sus principios y no los negociaba.

Aunque el artista nunca dio nombres ni se refirió a nada en particular, algunos televidentes y medios aseguraron que esto sería un indirectazo para la antigua producción que integró o para Carla Giraldo, excompañera de Hurtado en La casa de los famosos.

“Quiero aprovechar para decirte algo muy importante: estamos felices y orgullosos de ti. Este es tu momento, llegó tu hora. Disfrútalo porque te lo mereces por tu lucha, por tu trabajo incansable, por tu berraquera, tu temple y tu fuerza. Siempre nos has guiado con tu fe inquebrantable. Gracias por ponernos siempre como prioridad y por no negociar jamás tus principios. Eso no tiene precio. Nos llena de paz y orgullo saber que la reina de nuestra familia ahora está en el lugar donde merece estar”, dijo.