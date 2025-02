Carla Giraldo se destapó sobre Cristina Hurtado y expuso doloroso momento que vivió en vivo: “No fue un chiste”

“No fue un chiste, fue la realidad. Normalmente, a Cristina le gustaba recibir y despedir el programa, así como recibir después de las desconexiones y hacer todo ¡y está bien! Pero ese día, después de terminar de hablar con los famosos, ella se quedó callada, entonces yo le dije: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días’, como esperando a que continuara porque yo no era la que lo decía, yo no había hecho la tarea. Ahí fue cuando le pregunté con qué íbamos y me respondió: ‘Dígalo usted, que usted hizo la tarea’ ”, relató.

“Cuando ella dice eso yo miro a la cámara, como diciendo: ‘Me salvan y me cuentan con qué vamos, o aquí me toca decir que no tengo idea’. Ahí me gritan que ‘beneficios’, entonces yo: ‘Sí, beneficios. Chao, Colombia ¡Nos vemos mañana!’; y ahí salí y me fui a llorar. Ese momento para mí fue como ‘¿qué está pasando?’, si yo le doy su espacio porque si ella quería recibir y despedir el programa para mí estaba perfecto”, agregó, destapando cómo fue su reacción ante esta incómoda situación.