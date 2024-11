José Narváez soltó una bomba, tiene un hijo adoptivo fuera del matrimonio con Cristina Hurtado: “Mi hijo morenito”

Su relación con la presentadora Cristina Hurtado ha logrado acaparar varios medios de comunicación, no solo por la duración de su relación, sino también por las demostraciones de amor y cariño que suelen demostrar a través de sus redes sociales. Cabe destacar, que la pareja se conoció en el polémico reality, Protagonistas de Novela del canal RCN, en donde inició su relación.

Fue así, como en medio de una entrevista con el programa matutino El Klub de la emisora La Kalle, realizó una revelación que dejó a varios integrantes de la mesa sorprendidos. El colombiano crió junto a su pareja un niño que no nació de su unión matrimonial.

José Ángel, quien va a cumplir 11 años, nació prematuro, pero eso no impidió que el presentador tomará su rol paterno con él. “Fui papá canguro de ese man”, recordando que durante ese momento no todo fue fácil, pese a ello cuidaba del bebé como si fuera hijo suyo.

Ambos están de acuerdo que José Ángel es un miembro más en su familia, así como la nana que cuidado a sus hijos, en cuanto al padre biológico del pequeño no se sabe nada hasta el momento, pues este los había abandonado.

“El amor es bastante grande y complejo. El amor no aparece de la noche a la mañana; se construye, no simple. Y 21 años que llevamos, casi 22, sí que me dan un poquito de autoridad para hablarte de eso, porque hemos pasado por todo y cada día descubrimos que realmente nos amamos y que queremos seguir caminando juntos”.