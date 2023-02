Cristina Hurtado y Josse Narváez despejaron dudas sobre si planean tener otro hijo

La pareja de famosos colombianos, conformada por Cristina Hurtado y Josse Narváez, es una de las más estables y queridas por los televidentes, al igual que los seguidores de las redes sociales. Por años, la dupla de celebridades de la farándula ha permanecido unida y, desde hace ya varios meses, se estrenaron de nuevo como padres.

Cada uno, a su manera, ha compartido contenido en sus redes sociales en los que aparece Mateo, su hijo menor. Sin esperarlo, la pareja nuevamente volvió a experimentar el rol de ser padres, lo cual llenó de alegría a los millones de cibernautas que los siguen en las plataformas digitales.

Familia de Cristina Hurtado y Josse Narváez. - Foto: Instagram @crisshurtado

Hoy en día Cristina comparte su amor maternal a diario en sus redes sociales, donde publica los momentos más especiales de su vida junto a su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo, siendo este último, el menor, el que más enamora a los más de 6,5 millones de seguidores de la paisa, pues a su corta edad ya es toda una celebridad.

Sin embargo, una pregunta por parte de uno de sus seguidores hizo que la presentadora diera una respuesta contundente, en compañía de su esposo, sobre que ya no estaría en sus planes agrandar más la familia, esta vez sí están seguros de “cerrar la fábrica de bebés”.

La pareja habló del proceso que vivieron para consolidar su relación y dejar atrás los problemas. - Foto: Instagram @crisshurtado

“¿La familia seguirá creciendo? Me gustaría que tuvieran una bebita?”, fue el mensaje que le dejaron a Hurtado. Sin dudarlo un segundo, la presentadora respondió: “No mujer, no, no hay el más mínimo riesgo”, aprovechando la presencia de Josse, quien iba en el asiento de copiloto de un carro, Cristina le preguntó, a lo que él respondió con una cara de sorprendido y negó con su cabeza. “Se asustó y todo, la verdad, no, ya suficiente, tres es más que suficiente”, concluyó.

“Eres la cara más linda de la televisión”: le dicen a Cristina Hurtado tras presumir cambio de look

Si hay una mujer radiante y naturalmente bella en la farándula nacional es la presentadora paisa Cristina Hurtado, quien desde que se dio a conocer en la TV colombiana en el reality Protagonistas de Novela brilló por su tez de porcelana y sus ojos verde oliva, que enamoran a todos los televidentes desde inicios de la primera década de los 2000.

Durante los últimos años Hurtado mostró una faceta muy dinámica y descomplicada en la conducción del programa de concursos Guerreros, del Canal Uno, en el que compartía set con su esposo, el también presentador y actor José Narváez, con quien ha conformado una hermosa familia.

Cristina Hurtado presumió su 'retaguardia'. - Foto: Foto tomada de Instagram @crisshurtado

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023 Cristina y su familia mostraron momentos memorables en sus largas vacaciones de fin de año, que disfrutaron en varios lugares, tanto en su finca cerca a Bogotá, como en la playa, siendo este último escenario exclusivo solo para la pareja, pues tanto en Cartagena como en Aruba la paisa y el cordobés reafirmaron que más que esposos son novios, amigos y cómplices.

En estas paradisíacas playas Cristina tuvo la oportunidad de mostrar el cuerpazo que ha cuidado luego de un año de haber dado a luz a su tercer hijo, asunto que deslumbró a todos sus seguidores, pues fueron pocos los meses que requirió la paisa para volver a tener una cintura estrecha y saludable, a punta de ejercicio, buena alimentación y mucha disciplina.

Cristina Hurtado, entrenamiento - Foto: Redes sociales

“Ejercicio y alimentación, ahí no hay nada más que hacer alimentación y ejercicio. Yo les puedo decir que no fue fácil para mí volver a mi peso después de un tercer hijo porque es que no es un hijo. Cuando el cuerpo de la mujer digamos se expone o tiene como ese proceso de embarazo con un hijo no es igual a tener ese proceso por tercera vez, entonces esto no fue fácil realmente me costó mucho esfuerzo y tiempo y así lo logré”, declaró Cristina en su momento a través de las historias de su perfil de Instagram.

Pero ahora la presentadora también robó miradas con su último post, en el que mostró un cambio que hizo en su apariencia y tituló con un mensaje que muchos leyeron como una indirecta sobre el futuro laboral de Hurtado, quien no se ha visto en ningún proyecto televisivo desde que cancelaron el programa de concursos que conducía.

“Cambios, propósitos, buenas nuevas!! #DelamanodeDiossiempre”, escribió Cristina en su publicación, que ya cuenta con más 48 mil likes y en el que se le ve su nueva imagen de cabello, con una extensión más larga y con un color un poco más oscuro del que estaba luciendo, pues antes tenía un rubio muy claro y ahora le añadió colores castaños y plata que generan un degradé perfecto para darle protagonismo a una raíz oscura, que deja a la vista el color natural de pelo de Hurtado.

“La más hermosa, talentosa y tesaaaaaaa de la mano de Dios y de tu familia todo lo que te propongas es un éxito!”, “Eres la cara más linda de la televisión”, “Qué mujer tan hermosa 🤤😍”, “Todo te queda genial 😍 los cambios siempre son buenos”, “La rubia más hermosa ok💋”, “Con el permiso del Amigo José Narváez me Atrevo a decir que es la mujer más hermosa que tiene la televisión colombiana”, “Te quedó increíble 😊 este cambio de look”, son algunos de los comentarios que se leen en la sección de la publicación.