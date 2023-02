Cristina Hurtado reveló su secreto para recuperar la figura después del embarazo

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana y todo su reconocimiento empezó a llegar después de su participación en el reality Protagonistas de Novela, en el que participó hace ya 20 años.

Desde que fue parte del programa, la antioqueña se destacó por su impresionante belleza y muchos empezaron a estar al pendiente de ella, hasta que logró presentar varios programas de televisión que la hicieron famosa.

La presentadora Cristina Hurtado empezó su carrera desde muy joven. - Foto: Archivo Semana

Tras años de carrera, la presentadora se alejó de la televisión principalmente para dedicarse a su hijo menor que apenas está pasando el año de edad.

Por ahora, la famosa se dedica enteramente a monetizar con sus redes sociales, pues de hecho hace un par de meses reveló que por medio de Instagram gana mucho más de lo que le pagaban en canales de televisión como RCN o en programas como Guerreros.

@desnudateconeva Os cuento que este nuevo capítulo va a estar buenísimo 📹 @crisshurtado y @jossenarvaezm hablaron de sus proyectos, familia y por supuesto su relacion 👩‍❤️‍👨 Os espero el próximo domingo en mi canal de YouTube ¡No os lo podéis perder! ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

Precisamente, como es una figura bastante activa en redes sociales, suele publicar todo tipo de contenido sobre su vida y para nadie es un secreto que la famosa luce igual o mejor que antes a pesar de haber dado a luz tres veces.

Constantemente muchos de sus seguidores se preguntan cómo logró recuperar una figura envidiable en tan poco tiempo después de dar a luz.

Cristina Hurtado posó en la playa junto al mar. - Foto: Foto tomada de Instagram @crisshurtado

Por eso, Hurtado no dudó en revelar sus secretos y declaró que todo fue con “ejercicio y alimentación, ahí no hay nada más que hacer alimentación y ejercicio. Yo les puedo decir que no fue fácil para mí volver a mi peso después de un tercer hijo porque es que no es un hijo. Cuando el cuerpo de la mujer digamos se expone o tiene como ese proceso de embarazo con un hijo no es igual a tener ese proceso por tercera vez, entonces esto no fue fácil realmente me costó mucho esfuerzo y tiempo y así lo logré”.

Sin embargo, dio más detalles y especificó que lo que más le ayudó fue el cardio con videos de internet. “Yo empecé aquí en la casa, yo me acuerdo que mientras Mateo tomaba siesta yo cardio, cardio. Ahí en YouTube encontré un video de hiit (ejercicio de intervalos con alta intensidad) de 20 minuticos, eso es como lo que dura la siesta de Mateo. Después fui avanzando, le puse peso y ya ahora voy al gimnasio y pues ahí voy”, confesó la modelo.

Cristina Hurtado, entrenamiento - Foto: Redes sociales

A pesar de sus declaraciones muchos siguen incrédulos y para confirmar, un seguidor le preguntó si se habían operado, por lo que ella reveló que casi durante todo el primer año de vida de su hijo estuvo lactando y durante ese proceso una mujer no se puede realizar ningún procedimiento estético.

“Cuando uno está lactando al bebé uno no se puede hacer nada, ni siquiera procedimientos estéticos láser y esas cosas, no se puede hacer nada”, mencionó dejando claro que hasta diciembre no se realizó absolutamente nada porque debía amamantar.

Mateo nació el 9 de diciembre de 2021. Foto: @crisshurtado - Foto: Instagram: @crisshurtado

Por lo anterior, la famosa recalcó que lo único que hizo fue cuidarse en alimentación y tener mucha disciplina. “Vuelvo y les insisto yo como logré cómo recuperar mi peso y, pues sentirme mucho mejor, con la alimentación, haciendo ejercicio, todos los días cardio eso es muy importante y bueno ahora después de todo este tiempo voy al gimnasio, pero casi todo al inicio lo hice así”, manifestó.

Por supuesto, en redes se recopiló su declaración y decenas de internautas opinaron sobre el tema. “Deben entender que el cuerpo tiene memoria ! Las mujeres que se ejercitan y después son mamá le es más fácil (no todas) volver a su cuerpower!”, “Pues con plata para tratamientos y cirugías sería el colmo que no estuviera regia”, “Igual siempre ha sido flaca y eso es una gran ventaja, además de las ayudas estéticas”, comentaron algunos seguidores de la presentadora.