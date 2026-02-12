Barranquilla

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

El desfile de la Batalla de Flores tendrá lugar este sabado, en la Vía 40.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

12 de febrero de 2026, 11:18 a. m.
Batalla de Flores, Carnaval de Barranquilla
Batalla de Flores, Carnaval de Barranquilla Foto: El País

En Barranquilla, capital del Atlántico, se lleva a cabo uno de los eventos más importantes del calendario cultural colombiano: el Carnaval de Barranquilla.

Este fin de semana, específicamente el sábado 14 de febrero, se realizará uno de los desfiles más esperados del carnaval, la Batalla de Flores, que tendrá lugar en la reconocida Vía 40.

El tradicional desfile es la antesala del Carnaval de Barranquilla. Desde las 4:00 de la tarde de este viernes, la ciudad está de fiesta.
Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval de Barranquilla -API

Este carnaval motiva a miles de personas a visitar la ciudad, ubicada al norte del territorio colombiano, y permite que los turistas se contagien de la energía caribeña.

Además, se convierte en un evento de gran relevancia para la economía local, ya que sectores como el hotelero y el gastronómico, durante estas fechas, pueden facturar mucho más que en otras épocas del año.

Este espectáculo artístico también es una muestra de la simbiosis cultural que ha caracterizado al territorio colombiano, influenciado por las tradiciones africanas, españolas, indígenas y otras culturas que han llegado al país a través de procesos migratorios.

Se espera que la asistencia al desfile de la Batalla de Flores sea masiva. Cabe recordar que el Carnaval de Barranquilla ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Recuerde que, en medio de las celebraciones, pueden presentarse cierres viales; por ello, se recomienda revisar previamente las alertas emitidas por las autoridades antes de desplazarse por la ciudad, con el fin de estar al tanto del estado de las vías.

El origen de este aclamado desfile, que paraliza la ciudad, se remonta a 1903, cuando fue organizado por iniciativa del entonces general Heriberto Arturo Vengoechea para celebrar la culminación de la Guerra de los Mil Días, uno de los conflictos civiles más impactantes de la historia colombiana.

“Solo hasta 1903, luego de la firma de los armisticios de Neerlandia y Wisconsin, que pondrían fin a la guerra, Barranquilla recuperó sus fiestas, celebrando de manera simbólica el cese de las hostilidades”, mencionó Alberto Mario Coronado en el libro Carnaval de Barranquilla: la fiesta sin fin.

La iniciativa del general Heriberto comprendía “llevar a cabo una batalla campal en la que, en vez de letales obuses, se empleara artillería pesada de flores tropicales”, precisó Coronado.

700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla
Carnaval de Barranquilla. Foto: Cortesía prensa Carnaval de Barranquilla

Las personas que participen de este evento cultural podrán disfrutar de un espectáculo que tiene un pasado importante ligado a la historia misma de Colombia.

Recuerde también tener en cuenta los pronósticos meteorológicos para estar preparado en medio de la celebración: use bloqueador y ropa cómoda para disfrutar a plenitud.

