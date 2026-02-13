Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: tips para disfrutar de las festividades sin “guayabo” económico

Diferentes recomendaciones para cuidar el bolsillo en medio de las festividades en La Arenosa.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

13 de febrero de 2026, 10:36 a. m.
Carnaval de Barranquilla
Carnaval de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

La ciudad de Barranquilla está por experimentar uno de los fines de semana más esperados del año, pues este fin de semana, el Carnaval de Barranquilla tendrá los eventos más representativos que llaman la atención de miles de turistas que deciden vivir este evento cultural de suma importancia en Colombia.

Sin embargo, esto también genera preocupación en materia económica, pues los gastos a raíz de estas festividades aumentan considerablemente y pueden ocasionar serios problemas para el bolsillo.

No reportar el origen y destino del dinero puede traer confiscaciones y problemas legales.
Cuide su bolsillo en medio del Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images

Para poder mitigar estos impactos en las finanzas personales, es importante planificar gastos y hacer un presupuesto acorde para poder gastar de manera responsable.

Sin embargo, también es importante hacer revisión de los diferentes beneficios que pueden dar diferentes entidades financieras, así como establecimientos de comercio, para poder cautivar a más personas, por lo que estos beneficios también podrían ayudar a ahorrarse algún dinero.

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

Incluso hay entidades que pueden ofrecer ciertos porcentajes de descuentos a la hora de la compra de boletería con ciertas tarjetas, como es el caso citado por El Tiempo en el que el Banco Servifinanza da un 10 % de descuento en ciertas boletas cuando el pago se hace con la tarjeta Olímpica.

Por lo que antes de efectuar cualquier pago, asegúrese de los beneficios que puede obtener; de ese modo, puede planificar mejor sus gastos.

Aunque las tarjetas de crédito pueden ser una alternativa cuando se busca suplir algunos gastos en medio de este carnaval, hay que usarlas de manera responsable, pues después usted se puede encontrar en aprietos para poder cumplir con las obligaciones financieras que adquiere.

De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación, el impacto del Carnaval en la economía barranquillera es muy importante, pues se estima que esta cita cultural representa el 2,5 % del PIB de la capital del Atlántico.

Se estima que también genera cerca de 190.000 empleos, y favorece a ciertos sectores como el hotelero y gastronómico, que encuentra en estas fechas unas facturaciones importantes dada la cantidad de personas que hacen presencia en el carnaval.

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.
Carnaval de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

Para el 14 de febrero se realizará en la Vía 40 el famoso desfile de la Batalla de Flores, que tiene origen a principios del siglo XX, específicamente en el año de 1903, por la iniciativa del general Heriberto Arturo Vengoechea con el fin de celebrar la culminación de la Guerra de los Mil Días.

El Carnaval de Barranquilla se ha convertido en un evento que eclipsa la ciudad de Barranquilla y que se configura como un elemento de suma importancia para la cultura caribeña.

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

En este, los caribeños desbordan toda su energía y tradiciones de simbiosis cultural entre españoles, africanos y las diferentes culturas que han llegado producto de la migración de otros países al territorio colombiano.

La programación de 2026 estará marcada por momentos emblemáticos como la Lectura del Bando el 17 de enero, el Fin de Semana de la Tradición y la emblemática Guacherna el 6 de febrero.

