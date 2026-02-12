Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

El uso de drones durante desfiles y conciertos crece cada año, pero autoridades recuerdan que volar sobre multitudes sin permisos puede poner en riesgo la seguridad aérea y a los asistentes.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades
Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades Foto: Composición Semana/ Carnaval de Barranquilla/ Gettry Images

Durante el Carnaval, los drones se han vuelto protagonistas para capturar imágenes aéreas de la fiesta, pero su uso sin control puede representar riesgos para la seguridad pública y la aviación civil, según advierten autoridades y expertos.

Aerocivil y organismos internacionales alertan sobre vuelos no autorizados en concentraciones masivas

El Carnaval es sinónimo de celebración, música y multitudes, pero también representa un reto creciente para la seguridad aérea y el orden público en las ciudades.

En los últimos años, los drones se han convertido en herramientas habituales para capturar imágenes espectaculares de desfiles, conciertos y eventos culturales.

Sin embargo, su uso sin control puede convertirse en un riesgo real para las personas y las autoridades.

Barranquilla

En Colombia, la operación de drones está regulada por la Aeronáutica Civil a través del Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 100), que establece categorías de vuelo, requisitos de registro y autorizaciones según el tipo de operación.

Esta normativa busca integrar estas aeronaves no tripuladas al espacio aéreo nacional sin comprometer la seguridad de la aviación civil ni la de las personas en tierra.

Las autoridades han insistido en que, incluso para vuelos recreativos, existen restricciones claras en zonas urbanas, vuelos nocturnos y operaciones sobre concentraciones de personas.

Además, se prohíbe volar cerca de infraestructura crítica como bases militares, cárceles o instalaciones policiales, con el objetivo de proteger el espacio aéreo y prevenir riesgos de seguridad.

El riesgo no es parte de la imaginación. En festivales y grandes eventos en distintas partes del mundo se han documentado incidentes en los que drones han caído sobre el público, provocando lesiones graves y generando investigaciones por parte de las autoridades aeronáuticas.

Estos casos han reforzado la idea de que solo operadores autorizados, con planes de seguridad y permisos oficiales, deben volar drones en concentraciones masivas.

Las autoridades recuerdan que volar sobre multitudes sin permiso está prohibido y puede generar sanciones

Organismos internacionales de aviación han advertido que los vuelos no autorizados en eventos públicos pueden causar pánico entre los asistentes, interferir con otras operaciones aéreas o incluso ser utilizados con fines ilícitos.

Por ello se establecen zonas de exclusión aérea y sistemas de detección para identificar drones ilegales con sanciones que incluyen incautación del equipo y acciones legales contra los operadores.

En este contexto, el llamado a “volar con responsabilidad” cobra relevancia durante el Carnaval, cuando miles de personas se concentran en calles y plazas.

La tecnología ofrece una perspectiva única de la fiesta, pero también exige conciencia ciudadana, respeto por la normativa y una cultura de seguridad aérea que garantice que la celebración no se convierta en un riesgo.

Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

