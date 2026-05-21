Mina de Sal de Nemocón acoge la primera carrera de drones bajo tierra en Latinoamérica a 80 metros de profundidad

El 23 de mayo, la Mina de Sal de Nemocón, ubicada en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, será escenario de una competencia de drones a 80 metros bajo la superficie. Pilotos de la Liga Colombiana de Drone Racing (LCDR) participarán en un recorrido por túneles y cámaras subterráneas de una mina con varios siglos de historia.

¿Cómo llegar y qué hacer en la Mina de Sal de Nemocón, un atractivo turístico bajo la tierra?

El evento, denominado ‘Drone Racing Underground’, corresponde a una competencia oficial. El circuito fue diseñado para adaptarse a la arquitectura de la mina, donde las condiciones de oscuridad, acústica y paredes de sal modifican el desarrollo habitual de esta disciplina frente a pistas convencionales.

Mina de Sal de Nemocón acoge la primera carrera de drones bajo tierra en Latinoamérica Foto: Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón

En esta modalidad, los pilotos operan los drones mediante gafas de visión en primera persona, que transmiten en tiempo real la imagen captada por el aparato. Con esta información, toman decisiones en fracciones de segundo mientras los drones alcanzan velocidades superiores a los 140 km/h.

Sobre la realización del evento, Jorge Alberto Salgado, gerente de la Mina de Sal de Nemocón, afirmó: “La mina siempre ha sorprendido a quienes la visitan, pero esto es algo distinto. Nos estamos convirtiendo en el epicentro de la tecnología deportiva en Latinoamérica, y eso nos llena de orgullo.”

Mina de Sal de Nemocón acoge la primera carrera de drones bajo tierra en Latinoamérica Foto: Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón

La realización de esta competencia representa la primera vez que un evento de este tipo se desarrolla en condiciones subterráneas en América Latina, lo que ubica a Colombia como sede de una iniciativa vinculada al crecimiento de las disciplinas tecnológicas aplicadas al deporte.