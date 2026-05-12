Nemocón se une al ‘Circuito Gastronómico 2026’ con una ruta dedicada a los sabores tradicionales

La Administración Municipal de Nemocón anunció su participación en el ‘Circuito Gastronómico 2026 - Ruta Dulce Tradición’, una iniciativa liderada por la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro) que se desarrollará hasta el 18 de mayo en distintos municipios de la región.

La propuesta gastronómica se realizará en el marco de la celebración del Día de la Madre y tiene como propósito rendir homenaje a las madres y abuelas de la Sabana Centro, destacando su papel en la preservación de recetas, saberes y tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación.

Nemocón se une al ‘Circuito Gastronómico 2026’. Foto: Alcaldía de Nemocón / API

Durante la jornada, siete establecimientos de Nemocón ofrecerán preparaciones tradicionales relacionadas con dulces, postres, amasijos y bebidas típicas. Los participantes serán Delicias Santa Isabel, Santa Caprese, Almácigo, Bistro Steak House, Borondo Bakery, Savieza Life Experience y La Abuela Salón de Onces.

De acuerdo con la organización, “Ruta Dulce Tradición” busca exaltar el legado culinario de la región y promover el reconocimiento de las cocinas tradicionales como parte de la identidad cultural y turística de la Sabana Centro.

Nemocón se une al ‘Circuito Gastronómico 2026’. Foto: Alcaldía de Nemocón / API

El circuito contará con dos categorías principales: dulces y postres de tradición, enfocados en recetas familiares y preparaciones ancestrales, y amasijos y bebidas tradicionales, que reúnen productos típicos heredados entre generaciones.

La Administración Municipal indicó que esta iniciativa también pretende fortalecer el turismo gastronómico de Nemocón, promover los establecimientos locales e impulsar la economía del municipio mediante experiencias relacionadas con la tradición culinaria.

Nemocón se une al ‘Circuito Gastronómico 2026’. Foto: Alcaldía de Nemocón / API

Además de la oferta gastronómica, los visitantes podrán acceder a otros atractivos turísticos del municipio, entre ellos la Mina de Sal de Nemocón, recorridos por el desierto del Checua, espacios de artesanías y servicios de alojamiento rural ubicados en zonas montañosas del territorio.