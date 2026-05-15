Muy cerca de Bogotá se encuentran destinos que son perfectos para desconectarse del día a día y vivir experiencias diferentes y únicas, en medio de ambientes tranquilos.

A 27 kilómetros de Bogotá: El municipio de Cundinamarca que tiene un atractivo que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Cundinamarca se caracteriza por sus lindos paisajes adornados con valles, lagunas, montañas y fuentes cristalinas que hacen único al departamento e ideal para amantes del ecoturismo y la aventura, con rutas de senderismo, ciclismo de montaña y deportes acuáticos.

Turismo astronómico

Uno de esos destinos para visitar a solo un poco más de una hora de Bogotá es Nemocón, que se dice que es ideal para el turismo astronómico, pues ofrece lindas vistas del cielo en la noche, permitiendo apreciar las estrellas y la belleza del firmamento.

Si bien durante años este municipio se relacionó con su mina de sal, lo cierto es que ahora hace parte de los 10 principales destinos de astroturismo en Colombia, lo que marca un giro en su identidad turística.

Entrada a la Mina de Sal de Nemocón. Foto: Cortesía: administración Mina de Sal de Nemocón / API

No obstante, la mina se constituye en el espacio principal para la práctica de este tipo de actividades. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de noches de observación astronómica, participar en talleres sobre el tema y recorrer rutas guiadas.

Se dice que este tipo de planes se ve favorecido por las características geográficas y climáticas del municipio, que brindan condiciones óptimas para contemplar el cielo y sus constelaciones.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

¿Qué más se puede hacer?

Es claro que la mina continúa teniendo una gran relevancia, pues es un tesoro histórico y natural, que les ofrece a los viajeros la posibilidad de sumergirse en la historia y conocer acerca de la minería de este producto en la región, además de disfrutar de exposiciones culturales y actividades interactivas.

Además, Nemocón cuenta con atractivos naturales como el Desierto de Checua, también conocido como La Tatacoita, que destaca por su bosque seco donde se pueden observar formaciones arenosas que dan lugar a cárcavas, estoraques y monolitos.

Nemocón es un destino imperdible muy cerca de Bogotá. Foto: Instagram @minadesaldenemocon

Para quienes prefieren los planes más tranquilos, en el pueblo es posible recorrer la Iglesia de San Francisco de Asís o visitar el Museo de Historia de la Sabana, donde hay información sobre la historia del municipio y de la región.

¿Cómo llegar a Nemocón?

Para llegar hasta este destino, si se sale desde Bogotá, la distancia es de 60 kilómetros, lo que requiere un tiempo aproximado de una hora y 20 minutos o un poco más, dependiendo del trancón de salida. Es posible ir en carro particular o también en transporte público.

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y gran riqueza natural, un destino ideal para el descanso

En el segundo caso, se puede tomar un bus desde la Terminal del Norte directamente hacia Nemocón o en el Portal Norte hasta Zipaquirá y en este municipio hacer un trasbordo a un colectivo hacia Nemocón, que son aproximadamente unos 25 minutos más.

Sea cual sea la forma que se escoja para ir hasta este destino cundinamarqués, lo cierto es que la experiencia vale la pena.