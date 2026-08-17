Este es el país con las playas más limpias del mundo

Muchas de las principales playas del mundo tienen la certificación Bandera Azul. Este es un reconocimiento internacional otorgado a las que cumplen con altos estándares de calidad ambiental, seguridad e infraestructura.

Entre los aspectos que se destacan se encuentra una alta calidad de sus aguas de baño, mediante mediciones mensuales. De igual manera, deben haber implementado un plan de gestión ambiental y tener una infraestructura adecuada “en términos de seguridad, servicios e instalaciones”, según describe el portal Colombia Travel.

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Recientemente, la reconocida revista Condé Nast Traveler publicó un listado de los 10 países que tienen el mayor número de playas con reconocimiento bandera azul.

El primer lugar lo encabeza España, con 676 playas. La publicación destaca que el país europeo es reconocido por sus cerca de 8.000 kilómetros de costa, “desde la costa cantábrica en el norte hasta la costa mediterránea, que incluye la Costa Brava, y las famosas Islas Baleares, entre las que se encuentran Mallorca e Ibiza”.

“Este país se ha consolidado como líder en estándares de playas, habiendo obtenido el récord Guinness de mayor número de playas con Bandera Azul en 2022. En aquel entonces, contaba con 621, y desde entonces ha aumentado a 676″, subraya Condé Nast Traveler.

“Una de las playas más limpias y bonitas de España es la playa de Burriana, en la localidad turística de Nerja, al sur del país. Esta playa de arena dorada oscura cuenta con una zona para practicar buceo e incluso una biblioteca donde se puede tomar prestado un libro para leer en la playa”, agrega la publicación.

En el segundo lugar del listado se encuentra Grecia, con 624 playas con bandera azul.

Playas en Grecia. Foto: Getty Images

“Grecia se alza con el segundo puesto, con la respetable cifra de 624, incluyendo 154 en la región de Creta y 93 en la región de Calcídica, al norte del país”, dice la revista.

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En tercer lugar está Turquía, con 580 playas certificadas. “Desde los elegantes balnearios de Bodrum hasta el encanto histórico de Antalya, Turquía presume de una impresionante variedad de playas con bandera azul”, resalta Condé Nast Traveler.

El cuarto puesto lo ocupa Italia. “Con una costa de aproximadamente 7.900 kilómetros, Italia ha sumado 14 nuevas playas certificadas desde el año pasado, alcanzando un total de 525 con bandera azul”, añade la revista.

Otros países en el listado son Portugal, Francia, Dinamarca, México, Irlanda y Croacia.