Así es el nuevo atractivo cultural de Cundinamarca; está a una hora de Bogotá

El Museo Ferroviario de Sabana Occidente abrió recientemente sus puertas en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, como un nuevo espacio para conservar y divulgar la historia del ferrocarril y su influencia en el desarrollo de la región.

“El museo es resultado de un proceso de investigación y participación comunitaria liderado por la Escuela de Patrimonio de Facatativá, con el acompañamiento técnico del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT)”, señaló la Gobernación de Cundinamarca.

En la construcción de los contenidos participaron estudiantes, investigadores, vigías del patrimonio, ciudadanos y pensionados de los Ferrocarriles Nacionales, quienes aportaron conocimientos, testimonios y documentos sobre la memoria de la región.

A más de dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que enamora con sus paisajes, gastronomía y riqueza cultural

El museo dispone de cuatro salas: la primera aborda la arqueología; la segunda, el Camino Real de Honda y el río Magdalena; la tercera, la historia del ferrocarril, y la cuarta está destinada a exposiciones temporales.

La colección ferroviaria incluye piezas obtenidas mediante un convenio entre la Alcaldía de Facatativá y el Fondo Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales. Estos objetos permiten conocer el papel del tren en la conectividad y en las transformaciones económicas, sociales y territoriales de Facatativá y Sabana Occidente.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Con esta apertura, Cundinamarca llega a 46 museos dedicados a conservar y divulgar la memoria cultural de sus territorios.

Facatativá

El municipio de Facatativá está ubicado a aproximadamente 35 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 20 minutos de viaje en automóvil.

Ubicada a una altitud de aproximadamente 2.586 metros sobre el nivel del mar, esta población es reconocida por su clima templado y su importancia histórica y cultural.

Facatativá Foto: Alcaldía de Facatativá

“Situado en la Sabana de Bogotá, Facatativá cuenta con una altitud de aproximadamente 2,586 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, incluyendo el río Bogotá, que atraviesa su territorio”, destaca la Gobernación.

Uno de los mayores encantos del municipio es el parque arqueológico Piedras del Tunjo, reconocido por conservar valiosas pinturas rupestres de profundo significado histórico y cultural. Este parque se destaca como uno de los sitios más relevantes de Colombia en cuanto a arte rupestre, brindando a los visitantes la posibilidad de explorar senderos rodeados de naturaleza mientras contemplan enormes rocas decoradas con símbolos precolombinos.

Es un destino perfecto tanto para los apasionados por la historia y la arqueología como para quienes buscan una conexión con el entorno natural.

Por otra parte, la iglesia de Facatativá representa otro punto de interés destacado. Este templo de estilo neogótico, ubicado en pleno centro del municipio, se ha convertido en un ícono arquitectónico de la zona. Su diseño atrae tanto a creyentes como a turistas interesados en el patrimonio cultural de la región.