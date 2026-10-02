Las autoridades de salud de Cundinamarca intensificaron las acciones contra el dengue en Yacopí, luego de que el municipio registrara 40 casos durante las últimas cuatro semanas.

La intervención incluye la entrega de toldillos, pruebas rápidas y capacitación al personal de salud.

Llega la IV Semana Distrital de Salud Oral a Bogotá: “La sonrisa nos une”

Yacopí registra una incidencia superior a la del departamento

La situación que llevó a reforzar las medidas está relacionada con el comportamiento de los casos recientes.

Según la Secretaría de Salud de Cundinamarca, Yacopí presenta una incidencia de 269,3 casos de dengue por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia registrada en el departamento es de 136,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Ante este panorama, el departamento activó acciones específicas de prevención, vigilancia y diagnóstico en el municipio.

La intervención está siendo coordinada por el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, junto con la Alcaldía de Yacopí y el prestador local de servicios de salud.

Una de las medidas adoptadas fue la entrega de 50 toldillos sin impregnación al Centro de Salud de Yacopí.

Además, las autoridades instalaron toldillos impregnados en siete viviendas donde hay personas con casos sospechosos o confirmados de dengue.

La Secretaría de Salud explicó que estos elementos hacen parte de las acciones para establecer una barrera frente al mosquito transmisor de la enfermedad.

La Secretaría de Salud reforzó la vigilancia y el diagnóstico en Yacopí Foto: Prensa Gobernación de Cundinamarca

Pruebas rápidas para facilitar el diagnóstico

La intervención no se limitó a las medidas de protección. La Gobernación informó que fueron entregadas 30 pruebas rápidas de dengue DUO y que se capacitó al personal de salud municipal para realizar su montaje, lectura y utilización.

De acuerdo con la información oficial, esta medida tiene especial importancia en sectores donde el acceso a los servicios puede ser más difícil, pues permite fortalecer las capacidades locales para la identificación de posibles casos.

Las acciones de prevención y vigilancia se están concentrando en diferentes sectores de Yacopí. Entre ellos están La Soledad, Centro, El Amarillar, Las Ochentas y Balcones de Sevilla.

La intervención también incluye el centro poblado de Ibama y sectores aledaños, donde se han reportado casos de dengue, según informó la Secretaría de Salud departamental.

El aumento registrado en Yacopí se presenta dentro de un escenario más amplio de vigilancia epidemiológica en Cundinamarca.

Según el reporte de la Gobernación, con corte al 13 de septiembre de 2026, el departamento había notificado 1.390 casos de dengue procedentes de Cundinamarca.

Además, 63 municipios estaban clasificados en riesgo por arbovirosis.

Esta categoría comprende enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el Zika, el chikunguña y la fiebre amarilla.

VPH no es solo cosa de mujeres: Bogotá abre jornada de vacunación para niños y hombres

La situación de Yacopí ha llevado a las autoridades departamentales a reforzar el trabajo directamente en el territorio.

La Gobernación señaló que durante 2026 ya se habían realizado allí 14 asistencias técnicas relacionadas con los componentes clínico y de vigilancia epidemiológica.