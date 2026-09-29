Bogotá puso en marcha la IV Semana Distrital de Salud Oral, una iniciativa que busca que el cuidado de los dientes y las encías no dependa únicamente de una consulta cuando aparece el dolor.

La programación incluye actividades educativas, jornadas de cepillado y acciones de prevención dirigidas especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

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Una estrategia que busca llegar antes del dolor

La IV Semana Distrital de Salud Oral se desarrolla esta semana en Bogotá bajo el lema “La sonrisa nos une”.

Esta activad reúne a las secretarías distritales de Salud, Educación e Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), instituciones académicas y las localidades.

El propósito es llevar los mensajes de prevención a los espacios donde transcurre la vida cotidiana, como colegios, jardines infantiles, hogares y comunidades, para fortalecer hábitos que puedan mantenerse durante todo el año.

Para Patricia Molano, subsecretaria de Salud Pública, uno de los retos consiste precisamente en anticiparse a la aparición de molestias y llevar las acciones de cuidado a los territorios.

🦷✨ En el marco de la Semana de la Salud Oral, que se desarrolla del 28 de septiembre al 3 de octubre, hoy participamos en la Jornada Distrital de Cepillatón en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Bosa.👦 pic.twitter.com/cDSo2aOCQq — Subred Sur Occidente (@SubRedSurOcci) September 29, 2026

La salud oral también entra en la agenda de las localidades

Uno de los principales componentes de esta semana es ‘La Cepillatón’, una actividad dirigida a fortalecer las buenas prácticas de cepillado entre los estudiantes y sus comunidades educativas.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, hoy se realizará la ‘Cepillatón’ en seco en instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad.

La actividad busca que los estudiantes practiquen el cepillado y refuercen un hábito que pueda mantenerse también en casa, con el acompañamiento de las familias.

La estrategia parte de una idea sencilla: los hábitos adquiridos durante la infancia pueden acompañar a las personas durante diferentes etapas de la vida.

Por eso, la salud oral no se aborda únicamente desde el consultorio, sino también desde los espacios educativos y de acompañamiento social.

La IV Semana Distrital no está planteada solamente como una serie de jornadas de cepillado. El Distrito también abrió un espacio denominado “La salud oral local y los retos de ciudad”, en el que participan alcaldes locales y representantes de diferentes sectores.

La intención es recoger necesidades y propuestas de los territorios que puedan aportar a la construcción de la futura Política Pública Distrital de Salud Oral.

La Administración Distrital también presentó el Decálogo de la Sonrisa, una serie de diez mensajes que relacionan el cuidado oral con aspectos como los hábitos, la alimentación, las emociones, la escucha y los vínculos.

Campaña de salud oral en Kenedy Foto: X @integracionbta

A esto se suma “La Sonrisa Viajera”,una metodología que busca llevar mensajes y prácticas de cuidado a distintos espacios de la ciudad.

El enfoque, por tanto, va más allá de enseñar cómo cepillarse los dientes.

La apuesta distrital es convertir la salud oral en una conversación cotidiana y en una práctica de prevención que involucre a familias, instituciones educativas, servicios sociales y comunidades.

El Distrito mantiene así una estrategia de salud pública que busca detectar riesgos de manera temprana y promover hábitos antes de que las enfermedades bucales requieran tratamientos más complejos.