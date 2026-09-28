Cuando a una persona se le realiza un examen de sangre, normalmente piensa en el momento en que le ponen la aguja y en el resultado que recibirá después.

Sin embargo, entre la extracción y el análisis existe un proceso que puede ser determinante: la forma en que la muestra es identificada, tomada, conservada y trasladada.

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¿Qué puede pasar antes de analizar la sangre?

La fase preanalítica incluye diferentes procedimientos.

Entre ellos están la correcta identificación del paciente, la preparación para la toma de la muestra, la extracción, el manejo del tubo, su conservación y el transporte hasta el laboratorio.

Esto significa que una muestra que no cumpla con las condiciones necesarias puede terminar en la repetición de un examen, generar retrasos o dificultar la obtención de información confiable para la toma de decisiones clínicas.

Para el paciente, uno de los puntos importantes es entender que la seguridad no comienza cuando el laboratorio procesa la sangre.

También depende de lo que ocurre desde el momento en que se identifica a la persona y se obtiene la muestra.

“Cuando hablamos de calidad diagnóstica, es importante entender que el proceso comienza mucho antes del análisis en el laboratorio (...); la forma en que se toma, identifica y maneja una muestra puede contribuir a obtener resultados confiables y oportunos”, explica Ana María Rubiano, gerente de producto de BD.

Imagen de muestras de sangre de cuya manipulacvión pueden depender varios diagnósticos Foto: Cortesía BD

¿Por qué es importante cómo se toma una muestra?

Los resultados de laboratorio pueden servir para confirmar una enfermedad, orientar un tratamiento o hacer seguimiento a un paciente.

Por eso, cualquier elemento que afecte las condiciones de la muestra puede tener consecuencias en el proceso diagnóstico.

La estandarización de los procedimientos busca precisamente disminuir la variabilidad durante la toma y el manejo de las muestras.

La compañía destaca la importancia de minimizar la manipulación y transferencia manual de las muestras y de aplicar procedimientos seguros durante la toma de sangre.

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También resalta la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para el personal de salud durante estos procedimientos.

Esto, con el propósito de disminuir el riesgo de accidentes relacionados con la manipulación de elementos utilizados en la toma de muestras.

La tecnología, sin embargo, no reemplaza el trabajo del personal sanitario. Lo que busca es acompañar su trabajo con procesos más estandarizados y herramientas que ayuden a reducir riesgos.

En otras palabras, el diagnóstico no comienza cuando el laboratorio analiza la sangre. Comienza desde el momento en que se toma la muestra.