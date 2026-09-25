Enfermedades crónicas en Colombia: por qué la prevención es clave ante la presión del sistema de salud

En medio de la crisis financiera y estructural que enfrenta el sistema de salud colombiano, el país se encuentra bajo otra creciente presión: las enfermedades crónicas, que fueron reportadas en 2025 como una de las principales causas de mortalidad, y demandan cada vez más atención y recursos.

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Por ello, resulta fundamental avanzar hacia un modelo enfocado en la innovación y el bienestar de las personas, donde la prevención no desempeñe un papel secundario frente al tratamiento de las enfermedades, ni dependa de factores como el nivel socioeconómico o la demografía.

Según el boletín de marzo de 2026, Estadísticas Vitales (EEVV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el período de 2025pr se registraron 283.378 muertes no fetales, cifra que supera la de 2024 en 7.600 muertes adicionales, lo que representa un aumento del 2,8 por ciento.

Además, las enfermedades isquémicas del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte, seguidas por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y las cerebrovasculares, de acuerdo con la lista 6/67 de la OMS/OPS para la clasificación de las causas de muerte.

El infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de órganos digestivos y del peritoneo, de tráquea, de bronquios y pulmón, así como de mama y próstata, diabetes mellitus, VIH/sida, tuberculosis y neumonía son algunas de las principales causas de muerte en Colombia.

Para Erwin Hernández, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, la clave para prevenir enfermedades crónicas en un sistema de salud colapsado es transitar de un modelo reactivo a uno proactivo, cambiando de un enfoque centrado en la enfermedad a otro que busque, identifique, apoye y evalúe el riesgo de manera anticipada.

Para lograrlo, es fundamental implementar la prevención en tres niveles: “primaria, para evitar la aparición de la enfermedad; secundaria, para la identificación temprana del riesgo, y terciaria, para prevenir complicaciones en personas que ya padecen enfermedades”.

En esa línea, el médico internista Harold Ibagón explicó que, una vez diagnosticadas, se debe realizar un tratamiento oportuno. “Es importante mantener y suministrar los medicamentos adecuados con entregas a tiempo, de forma que la enfermedad crónica pueda estabilizarse y las personas no necesiten acudir a urgencias ni ser hospitalizadas”, apuntó el especialista colombiano.

Además, agregó que para prevenir las enfermedades crónicas más prevalentes, como las cardiovasculares y respiratorias, en una población sana, es necesario que la mayoría de las personas adopten hábitos de vida saludables y se sometan a chequeos médicos periódicos según la edad y el grupo de riesgo.

En relación con la falta de suministro de medicamentos, que impacta directamente el control y estabilidad de estas afecciones, Brian Narváez, presidente del clúster Andino de AstraZeneca, subrayó que la prevención y diagnóstico temprano son solo una parte de la solución, y que es indispensable que la innovación y las nuevas terapias lleguen efectivamente a los pacientes, ya que el verdadero valor radica en que los avances científicos se traduzcan en mejores resultados de salud, una mayor calidad de vida y, al mismo tiempo, contribuyan a la sostenibilidad del sistema.

“Desde la industria, nuestro papel es apoyar, aportando evidencia, conocimiento y capacidades para que la innovación llegue a tiempo a quienes la requieren”, dijo Narváez.

Ibagón también afirmó que, para anticiparse a estas enfermedades, el sistema de salud colombiano debe mantener y aumentar la cobertura; asegurar un flujo de recursos adecuado; ofrecer tratamientos, procedimientos y entrega de medicamentos pertinentes, así como espacios adecuados para la recuperación tras las intervenciones.

Hernández, por su parte, agregó que se tiene que hacer un mejor uso de los datos existentes para identificar riesgos poblacionales e integrar elementos de inteligencia artificial para la detección anticipada y el establecimiento de medidas proactivas desde la historia clínica.

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