La alerta de Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, en SEMANA, antes de que Gobierno Petro decidiera intervenirla

“Aquí no estamos hablando de la salud de los colombianos. La reforma se concentra en el manejo de la plata y no en el paciente, ni en lo que tenemos hoy para mejorar el sistema” , añadió la presidenta. Destacó también que la atención se ha centrado más en la gestión financiera que en la atención al paciente o en la mejora del sistema existente.

Quiceno también expresó su apoyo a ciertos aspectos de la reforma, como la formalización de los profesionales de la salud, pero señaló que “ la crisis actual no se resolverá únicamente con la reforma, sino que esta podría agravarla si no se abordan las preocupaciones fundamentales y se promueve un diálogo efectivo entre todas las partes involucradas”.

La representante de los pacientes resaltó la falta de diálogo efectivo y la necesidad de unir esfuerzos a nivel nacional para abordar los desafíos del sistema de salud: “Eso es grave, la ley ordena que deben reunirse con nosotros, y no lo han hecho, nos desconocen totalmente” , explicó, haciendo hincapié en la importancia de escuchar a todas las partes involucradas y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a todos los colombianos.

Quiceno levantó la voz sobre la profunda crisis que afecta al sistema de salud en Colombia y con sus declaraciones puso de manifiesto que los problemas van más allá de las EPS, alcanzando también a las clínicas privadas y hospitales, donde hay denuncias de médicos que no reciben pago.

“Acá hay una cadena: si el Estado no les paga a las EPS, estas no les pagan a las IPS y por ende tampoco a clínicas y hospitales, que no les pagan a los médicos”. Según Quiceno, esta cadena de impagos afecta desde los pacientes hasta las instituciones que prestan los servicios médicos.