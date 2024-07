La hora de las energías limpias: estos son los esfuerzos del sector privado

Los desafíos en la ruta de la transición de energías limpias son grandes. Juan Carlos Castro, director general de Solistica para Colombia, destacó que uno de los grandes retos de las empresas es combatir el greenwashing y comprender que la sostenibilidad no solo se reduce a lo ambiental. “Un proyecto no puede ser solo medioambiental, porque si económicamente no funciona, no va a ser sostenible”, dijo el ejecutivo.