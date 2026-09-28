‘Tócate, obsérvate, actúa’: la iniciativa de la Fundación Alma Rosa que busca salvar la vida a más mujeres; estas son las actividades

Con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Fundación Alma Rosa presentó una nueva edición de su campaña ‘Tócate y salva tu vida’, una iniciativa que busca promover el autocuidado, el reconocimiento de las señales de alerta y la importancia de acceder oportunamente a los servicios médicos.

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Este año, la propuesta tiene como protagonistas a Carolina y Juliana Alzate, dos hermanas que recibieron un diagnóstico de cáncer de mama, pese a no tener antecedentes familiares de la enfermedad. A través de su experiencia, ambas buscan motivar a otras mujeres a conocer su cuerpo y prestar atención a cualquier cambio.

La iniciativa cobra especial relevancia frente a las cifras de esta enfermedad en Colombia, donde, según los datos compartidos por la fundación, se registran aproximadamente 17.000 nuevos casos y cerca de 5.000 fallecimientos anuales.

Lina Hinestroza, directora de Alma Rosa, destacó que reconocer las señales de alarma y contar con una red de apoyo puede marcar la diferencia. Además, recordó que las probabilidades de supervivencia pueden acercarse al 90 % cuando la enfermedad se identifica y trata en sus primeras etapas.

El autoexamen permite familiarizarse con los senos, pero no sustituye la mamografía ni las valoraciones médicas.

Actividades de Alma Rosa durante octubre

La programación comenzará con la undécima edición de la Carrera de las Rosas, que reunirá en Medellín a miles de participantes alrededor de una causa solidaria.

Posteriormente, el 19 de octubre, se celebrará la tercera edición de Medellín Rosa, una jornada gratuita que beneficiará a 500 mujeres mediante actividades enfocadas en el bienestar físico y emocional.

Durante el mes también se desarrollarán iniciativas educativas en empresas, instituciones y centros comerciales para fortalecer la prevención y el acompañamiento de pacientes y cuidadores.