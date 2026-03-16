Trump confirma cáncer de mama de Susie Wiles: seguirá al frente de la Casa Blanca

El presidente Trump confirmó que Susie Wiles, jefa de gabinete, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, pero seguirá trabajando durante su tratamiento.

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Trump describe a Wiles como “una persona increíble” y destaca su fortaleza frente al diagnóstico

El presidente Donald J. Trump confirmó públicamente que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en fase temprana, subrayando que continuará desempeñando su cargo mientras recibe tratamiento médico. En su comunicado, Trump afirmó:

“Es una persona increíble, una luchadora increíble. Cuenta con un equipo médico fantástico y su pronóstico es excelente.

Continuará trabajando casi a tiempo completo en la Casa Blanca mientras afronta este tratamiento. Melania y yo le damos todo nuestro apoyo", se registró en APN News.

Wiles, considerada una de las asesoras más cercanas e influyentes de Trump, ocupa un cargo clave en la Casa Blanca, donde coordina la operación interna del gobierno y actúa como enlace central con la agenda presidencial.

Su experiencia política incluye la dirección de campañas estratégicas que han sido determinantes en procesos electorales recientes, consolidando su reputación como una de las figuras más poderosas y confiables dentro del círculo de confianza del presidente.

El anuncio del diagnóstico se produce en un momento de alta presión política, mientras la administración enfrenta desafíos tanto internos como internacionales.

La Casa Blanca destacó que la continuidad de Wiles en su cargo garantiza la estabilidad operativa del gobierno, incluso durante su tratamiento.

Su liderazgo sigue siendo fundamental para mantener la normalidad en la gestión presidencial.

"She's an amazing person, an amazing fighter." - President Trump on Chief of Staff Susie Wiles following her early-stage breast cancer diagnosis.



Prayers are with the incredible Chief of Staff. 🙏❤️ pic.twitter.com/HZuN2I0WyI — The White House (@WhiteHouse) March 16, 2026

Wiles agradece el apoyo recibido y reafirma su compromiso de seguir trabajando en la Casa Blanca

En respuesta al comunicado, Wiles expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reiteró su determinación de continuar al frente de sus responsabilidades en Washington.

La noticia ha sido cubierta ampliamente por medios internacionales, quienes han subrayado tanto la relevancia política de Wiles como la dimensión personal de su diagnóstico.

Analistas destacan que la comunicación de Trump, además de informar sobre la situación médica, refuerza la imagen de Wiles como un pilar dentro de la Casa Blanca.

Su postura servirá como ejemplo de liderazgo ante un desafío personal significativo.

El presidente Trump anuncia que la jefa de gabinete, Susie Wiles, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en fase temprana Foto: Captura de pantalla X@FoxNews

Con esta declaración oficial y la confirmación de que Wiles continuará trabajando durante el tratamiento, la Casa Blanca busca transmitir un mensaje de estabilidad, liderazgo y confianza.

De igual forma reconoce el valor y la dedicación de una de las figuras más influyentes en la administración de Trump.