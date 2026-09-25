La depresión podría estar relacionada con cambios en la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas.

Una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontró que, en personas con trastorno depresivo mayor, el proceso de formación de nuevas células nerviosas parece quedar interrumpido en una etapa de su desarrollo.

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¿Qué encontraron los científicos?

El resultado más llamativo fue una diferencia en la manera como avanzan las células encargadas de formar nuevas neuronas.

En el tejido de las personas con depresión había más células con características de células madre neurales y menos células en una etapa intermedia de desarrollo.

Para los investigadores, este patrón sugiere que el proceso de neurogénesis se queda “atascado” durante la transición entre esas etapas.

Esto es importante porque el hallazgo no equivale a decir que las personas con depresión simplemente tengan menos neuronas.

De hecho, el estudio encontró que el número total de neuronas era similar entre los dos grupos.

La diferencia observada estaba relacionada principalmente con el proceso de desarrollo de nuevas células, que representa una proporción pequeña frente al conjunto total de neuronas del cerebro.

Los científicos analizaron cerca de medio millón de células del hipocampo para estudiar cómo cambia el desarrollo de nuevas neuronas en personas con depresión. Foto: Getty Images

¿El cerebro adulto sigue formando nuevas neuronas?

Durante mucho tiempo, la producción de neuronas se consideró principalmente un proceso asociado con las primeras etapas de la vida.

Sin embargo, existe evidencia de que determinadas zonas del cerebro adulto mantienen cierta capacidad de generar nuevas células nerviosas.

Los NIH explican que en el hipocampo humano pueden desarrollarse alrededor de 700 nuevas neuronas al día, aunque se trata de una cantidad pequeña frente a los millones de neuronas que ya existen en esta región.

La investigación reciente aporta evidencia sobre cómo podría alterarse ese proceso en personas con depresión mayor.

El interés de los científicos está relacionado con las funciones del hipocampo.

Esta estructura participa en la memoria y en la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas experiencias. Por eso, una alteración de su funcionamiento podría estar relacionada con algunos de los cambios cognitivos y emocionales observados en la depresión.

Aunque El trabajo encontró una asociación entre la depresión mayor y una alteración de la neurogénesis en el hipocampo, pero no demuestra que la interrupción de ese proceso sea la causa de la enfermedad.

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El hallazgo sí abre una posibilidad para futuras investigaciones

La científica Maura Dupont, de la Universidad de Columbia y líder del estudio, planteó que recuperar la neurogénesis podría convertirse algún día en una estrategia para modificar los circuitos del hipocampo en algunas personas con depresión.

La idea todavía pertenece al terreno de la investigación. No existe actualmente un tratamiento aprobado que se utilice en pacientes con depresión con el objetivo específico de reactivar este proceso descubierto por el estudio.

Los investigadores esperan que el mapa molecular generado con las células analizadas permita comprender mejor los diferentes mecanismos biológicos involucrados en la depresión y, eventualmente, ayude a identificar tratamientos más específicos.