Salud mental: llamado a colegios colombianos para detectar a tiempo señales de alerta en adolescentes

La salud mental de los adolescentes se ha convertido en un tema de suma importancia, debido a los efectos colaterales que puede traer.

Este asunto representa uno de los principales desafíos para las instituciones educativas en Colombia, precisamente por información que se ha conocido en los últimos años.

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Datos correspondientes a 2025 señalan que el 21 % de los estudiantes de 15 años manifestó haber sufrido bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia. A esto se suma que los indicadores de posibles trastornos emocionales llegan al 20 % entre jóvenes que aseguran haber experimentado discriminación en el entorno escolar.

Ante este escenario, Meaning Group Colectivo Aquí y Ahora plantea la necesidad de fortalecer la prevención antes de que las dificultades terminen en situaciones de crisis.

La organización, liderada por el psicólogo Efrén Martínez, Ph.D., acumula 29 años de experiencia y asegura haber trabajado con más de 387 instituciones educativas de América Latina y acompañado a más de 500.000 personas.

“Muchas veces intervenimos cuando aparecen las crisis. La prevención significa conocer antes a la persona, comprender sus vulnerabilidades y sus formas de afrontar las dificultades. No se trata solamente de evitar una conducta de riesgo, sino de entender qué está intentando resolver el adolescente y ayudarlo a construir recursos de una manera más saludable”, indica Martínez.

La propuesta contempla utilizar herramientas que permitan conocer las características de los estudiantes, sus posibles vulnerabilidades y las maneras en que enfrentan situaciones difíciles.

En esa línea será presentada la Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente (PPA), desarrollada en Colombia para jóvenes entre los 13 y 17 años.

“La tecnología puede estar al servicio de la prevención y permitir que los colegios cuenten con información para focalizar mejor sus acciones e inversiones. Conocer mejor a los estudiantes permite tomar decisiones más pertinentes frente a sus necesidades y las de toda la comunidad educativa”, señala Juan Carlos Borras, director ejecutivo de Meaning Group Colectivo Aquí y Ahora.

La herramienta fue investigada con 1.000 adolescentes y no pretende establecer diagnósticos médicos. Según la explicación, el objetivo es proporcionar información que ayude a los colegios a diseñar estrategias preventivas y, cuando corresponda, activar rutas de atención.

La PPA será presentada el 25 de septiembre durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, encuentro que reunirá a directivos y responsables de bienestar escolar. Durante la jornada también serán reconocidas 19 instituciones y aliados por su trabajo en prevención.

Cinco colegios recibirán por primera vez el reconocimiento Colegios Pioneros en Prevención, tras cerca de dos décadas de trabajo continuo.