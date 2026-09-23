Rectores enviaron carta a Abelardo De La Espriella e Ilva Myriam Hoyos por designación de viceministro de Educación Superior

Un grupo de rectores y representantes del sector educativo colombiano manifestó su respaldo a la designación de Camilo Noguera Pardo como viceministro de Educación Superior.

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La posición fue expresada en una carta dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos.

Ilva Myriam Hoyos y Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO1: JUAN CARLOS SIERRA/FOTO2: PRESIDENCIA DE COLOMBIA.

En el documento, los firmantes señalaron que el nombramiento representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el Gobierno y las instituciones de educación superior.

Los directivos destacaron la formación académica y la trayectoria de Noguera, así como su conocimiento del sector. También señalaron su interés en asuntos relacionados con las humanidades, la formación integral y el pensamiento crítico, especialmente ante los cambios derivados de la inteligencia artificial y otras tecnologías.

“La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías plantean enormes oportunidades, pero también desafíos que requieren discernimiento, responsabilidad y una reflexión profunda sobre los fines de la educación”, señala el documento.

La comunicación también se refiere a la relación del nuevo viceministro con las instituciones educativas. De acuerdo con los firmantes, quienes han conocido su trabajo han encontrado en él “una disposición genuina al diálogo, capacidad para escuchar las necesidades de las instituciones y claridad para abordar los desafíos del sector”.

Otro de los aspectos mencionados es su participación en la atención de la emergencia ocasionada por un sismo. Los representantes del sector indicaron que Noguera habría articulado esfuerzos con universidades y organizaciones educativas, al tiempo que mantuvo la discusión sobre los objetivos de la educación.

Carta de los rectores de las universidades. Foto: Montaje Semana

En la carta, los rectores y representantes manifestaron su disposición para acompañar una agenda nacional que incluya asuntos institucionales y académicos. Entre los temas que identificaron están la financiación de la educación superior, el fortalecimiento del sistema mixto, una educación posmedia flexible y personalizada y el mejoramiento de la calidad.

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“Confiamos en que bajo su liderazgo, señora ministra, podremos sostener conversaciones muy relevantes para la educación superior, como su financiación, el fortalecimiento del sistema mixto, la educación posmedia flexible y personalizada y la necesidad de profundizar en la calidad de la educación superior”, afirmaron.

La comunicación fue suscrita por representantes de instituciones como las universidades de los Andes, Libre, América, Cooperativa de Colombia, La Salle, Autónoma de Bucaramanga, Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Central, Simón Bolívar y La Gran Colombia, entre otras organizaciones y universidades del país.