Ministerio de Educación destaca que logró acelerar trámites que llevaban años represados

El Ministerio de Educación Nacional informó que desde el 7 de agosto ha avanzado en la resolución de trámites de educación superior que permanecían pendientes, algunos de ellos desde hacía hasta tres años.

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De acuerdo con la entidad, al inicio de la actual administración se encontraban en gestión 1.330 trámites relacionados con acreditación en alta calidad. Desde el 7 de agosto se recibieron 38 nuevas solicitudes y se otorgaron 76 acreditaciones, con prioridad para los expedientes que registraban mayores tiempos de espera.

El Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra @MoralesViviane, destrabó trámites de educación superior represados hasta por tres años. Dentro de estos, se han otorgado 76 acreditaciones en alta calidad, más de 60 trámites de registro calificado finalizados y 1.532… pic.twitter.com/XGQNWuEwRU — MinEducación (@Mineducacion) September 8, 2026

El Ministerio también reportó la finalización de más de 60 trámites de registro calificado. Según el comunicado, los respectivos actos administrativos comenzarán a ser notificados a las instituciones de educación superior.

En cuanto a las solicitudes de convalidación de títulos obtenidos en el exterior, la entidad señaló que fueron culminados 1.532 trámites. Además, puso en marcha un plan orientado a reducir los tiempos de respuesta de estos procesos.

La entidad destacó la estrategia para atender el rezago acumulado. El Ministerio señaló que el objetivo es resolver los expedientes pendientes sin interrumpir la atención de las nuevas solicitudes.

El comunicado indicó que, de manera paralela, el viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera Pardo, lidera el acompañamiento a las Escuelas Normales Superiores en los procesos de renovación de la autorización de sus programas de formación complementaria.

La cartera anunció los avances en los trámites. Foto: Getty Images

Como parte de estas acciones, 221 docentes y directivos fortalecieron sus competencias en organización curricular, mientras que más de 100 pares académicos fueron preparados para participar en las visitas de verificación.

El Ministerio señaló que estas medidas hacen parte de un proceso de descongestión de trámites acumulados y de ajuste en los tiempos de respuesta de los procedimientos a cargo de la entidad.

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“En las primeras semanas del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el Ministerio de Educación Nacional comenzó a revertir el rezago en los principales trámites de educación superior”, indicó la entidad.

El Ministerio agregó que continuará con la atención de los expedientes pendientes y de las nuevas solicitudes relacionadas con acreditaciones, registros calificados, convalidaciones y procesos de las Escuelas Normales Superiores.