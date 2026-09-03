¿Cómo educar a la generación que vivirá en un mundo diferente? La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación aborda el desafío

Los próximos 23 y 24 de septiembre, en El Cubo Colsubsidio de Bogotá, la Cumbre pondrá sobre la mesa una pregunta que atraviesa el futuro del país: ¿qué tiene que cambiar en la educación colombiana para que la próxima generación pueda enfrentar el mundo que viene?

Andreu Dotti, ganador del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2025, estará en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación

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Durante dos días, la agenda recorrerá los grandes desafíos del sistema educativo: la infancia, el talento, la permanencia escolar, la ciudadanía, el bienestar emocional, el acceso a la educación superior y la conexión entre educación y empleo. El objetivo es promover una conversación estratégica sobre el papel de la educación como motor de desarrollo, competitividad y movilidad social, en un momento marcado por la inteligencia artificial y las nuevas exigencias del mundo laboral.

Voces internacionales de primer nivel

La Cumbre contará con referentes internacionales que aportarán una mirada global a la discusión. El brasileño Andre Loureiro, economista sénior del Banco Mundial, analizará qué está funcionando en el mundo para prevenir el abandono escolar y fortalecer la permanencia educativa. La argentina Romina G. Kasman, encargada del sector Educación de la UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México, participará en el panel sobre los nuevos desafíos de formar ciudadanos en tiempos de salud mental, convivencia y ciudadanía digital. El español Andreu Dotti, CEO de Innovamat, compartirá experiencias que están ampliando las fronteras del aprendizaje en la región. El español Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, ofrecerá una conferencia internacional sobre el bienestar como condición para aprender. El mexicano David Da Vinci, joven polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial, llevará una charla de impacto sobre los aprendizajes que no están en el currículo, pero resultan esenciales para la vida. La agenda también incluirá una intervención de McKinsey & Company, a través de su práctica de Educación para Hispanoamérica, sobre cómo la aceleración tecnológica y la inteligencia artificial están transformando la relación de las personas con el conocimiento.

Una agenda de dos días

El primer día, que iniciará a las 2:00 p. m. tras una jornada de talleres en la mañana, abrirá con las palabras de apertura de Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF, y con una conferencia de Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, sobre el desafío de preparar desde hoy a una generación para los cambios que vienen. La infancia y el talento estarán en el centro del debate. La conversación abordará lo que otros países están haciendo para formar a las nuevas generaciones, los aprendizajes que necesitarán los jóvenes colombianos para prosperar en 2040, las razones detrás del abandono escolar y el papel de la escuela en la formación de ciudadanos, más allá de los resultados académicos.

El segundo día, desde las 8:00 a. m., se pondrá el foco en las decisiones que debe tomar el país: quién debe financiar el talento del futuro, qué universidad necesita Colombia frente a la irrupción de la inteligencia artificial, cómo conectar la educación con el empleo y el sector productivo, y si el país tiene las condiciones para convertirse en un hub regional de talento en América Latina. A lo largo de la jornada también habrá espacio para los microrrelatos que ponen rostro a las cifras de la educación en Colombia.

La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación ya tiene fecha. Agéndese

Uno de los momentos centrales de esta jornada será el panel “Después del terremoto: ¿cómo reconstruimos la educación que Colombia necesita?”, que reunirá las perspectivas regionales de tres secretarios de educación: Rosvier Armando Mosquera Tamayo, secretario de Educación del Chocó; Sara Mercedes Rodas Soto, secretaria de Educación de Cali, y Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira. A ellos se sumará Marcela Bautista Macia, especialista en Educación de CAF, banco de desarrollo de América Latina, para analizar, desde la evidencia y la experiencia territorial, qué decisiones son urgentes para cerrar las brechas educativas del país.