Así avanza L’Oreal Groupe en la mitigación de su impacto ambiental

El pasado 30 de septiembre, se llevó a cabo el cuarto evento de sostenibilidad de L’Oréal Groupe ‘Belleza con Innovación Sostenible’, con el apoyo de Foros Semana, para presentar la visión de la compañía sobre cómo la innovación impulsa el futuro de la industria y su consolidación como BeautyTech, integrando ciencia, tecnología y cuidado del medio ambiente para responder a las nuevas expectativas de los consumidores.

Además, la empresa entregó los premios ‘Belleza con propósito’.

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El evento inició con una entrevista a Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina con la moderación de Cristina Castro, editora general de SEMANA.

Gotuzzo inició hablando sobre la redefinición de la belleza como base del empoderamiento. Rechazó la idea de que esta sea algo superficial, y reiteró que es una forma de expresión individual, de ganar seguridad y bienestar.

Destacó además que en la compañía la diversidad y la inclusión son fundamentales. Como ejemplo, mencionó que dos tercios del personal de las oficinas en la región y en su planta de producción en Colombia son mujeres.

De igual manera, el presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina resaltó la importancia de visibilizar y premiar a las mujeres científicas, quienes representan sólo un tercio de estos profesionales y menos del 4 % de los premios Nobel, para inspirar a las nuevas generaciones.

En materia de sostenibilidad, destacó el avance de la compañía hacia nuevos hábitos de consumo sostenible, entre ellos el uso de empaques recargables (refill).

Esta iniciativa ya está presente tanto en productos de consumo masivo, como champús, como en marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Gucci y Prada, y permite reducir entre un 70 y 80 % el consumo de plástico y vidrio.

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Lo que buscamos es poder ofrecer una belleza para todos, pero personalizada a la vez”, añadió. También señaló que existe una necesidad urgente de educar a los consumidores y generar cambios en sus hábitos.

“Por ello, la empresa asume el reto de ofrecer productos que beneficien al medio ambiente y que a la vez resulten más económicos por volumen para el consumidor, sacrificando margen de rentabilidad para generar nuevos comportamientos”, aseguró Gotuzzo.

¿Cómo mejorar el impacto?

Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, abrió la conversación ‘Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo’, destacando que la huella digital de las campañas de la empresa y los recursos que emplean tienen un impacto equivalente al de mover todos sus camiones y aviones de distribución a nivel mundial.

Y explicó que la compañía se ha propuesto reducir su consumo energético mediante tecnología.

Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google; Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina y Paula Bárcenas, general manager de TikTok for Business para la Región Andina. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Paula Bárcena, general manager de TikTok for Business para la Región Andina, abordó el reto de gestionar el consumo energético en un entorno de acelerado crecimiento digital.

Explicó que ByteDance, empresa matriz, tiene como meta prioritaria para el 2030 reducir en un 90 % los residuos de Alcance 1 y Alcance 2, además de buscar que el calor generado por su tecnología provenga en un 100 % de fuentes renovables.

Por su parte, Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google, expuso las iniciativas tecnológicas y de producto orientadas a la sostenibilidad.

Google se ha comprometido a operar con energía ciento por ciento libre de carbono y lograr emisiones netas cero en todas sus operaciones para el año 2030.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que la sostenibilidad digital requiere un cambio profundo de mentalidad y una estrecha colaboración entre anunciantes, creadores y plataformas tecnológicas.

Enfatizaron en que la inteligencia artificial no debe verse desde una perspectiva apocalíptica, sino como un motor de eficiencia operativa que reduce tiempos y, por ende, disminuye el impacto ambiental.

Por otro lado, Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación, enfatizó en su charla que la sostenibilidad radica en la capacidad real que se les deja a las personas para tomar mejores decisiones en su día a día, mejorando sus entornos, habilidades, familias y negocios.

Igualmente, recordó que el impacto se alcanza cuando el conocimiento y la experiencia se traducen en una trayectoria exitosa y en decisiones autónomas para las poblaciones.