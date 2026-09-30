L’Oréal Groupe es el cuarto anunciante más grande del mundo, con el 79,2 % de su inversión en el ecosistema digital, pero además, es una de las grandes empresas que tiene como pilar la sostenibilidad.

L’Oréal le da un enfoque sostenible a la publicidad digital

En esa línea, L’Oréal Groupe y Foros Semana organizaron el Foro ‘Belleza con Innovación Sostenible’ para presentar la visión de de la compañía sobre cómo la innovación impulsa el futuro de la industria de la belleza y su consolidación como BeautyTech, integrando ciencia, tecnología y sostenibilidad para responder a las nuevas expectativas de los consumidores. Además, la empresa hará entrega de los premios de sostenibilidad ‘Belleza con propósito’.

El evento inició con una entrevista a Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina con la moderación de Cristina Castro, editora general de SEMANA.

Gotuzzo inició hablando sobre la redefinición de la belleza como base del empoderamiento. Rechazó la idea de que la belleza sea algo superficial, y reiteró que es una forma de expresión individual, de ganar seguridad, bienestar y empoderamiento personal.

Destacó además que en L’Oréal la diversidad y la inclusión son fundamentales. Como ejemplo, mencionó que dos tercios del personal de las oficinas en la región y en su planta de producción en Colombia son mujeres.

De igual manera, el presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina resaltó la importancia de visibilizar y premiar a las mujeres científicas (quienes representan solo un tercio de los científicos y menos del 4 % de los premios Nobel) para inspirar a las nuevas generaciones.

El Foro Belleza con Innovación Sostenible tuvo como speaker de apertura a Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En cuanto a sostenibilidad, consistencia y nuevos comportamientos, destacó iniciativas de recarga (refills), las cuales promueven el uso de empaques recargables (tanto en productos de consumo masivo como champús, hasta en marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Gucci y Prada), logrando reducir el consumo de plástico y vidrio entre un 70% y 80 %. “Lo que buscamos es poder ofrecer una belleza para todos, pero personalizada a la vez”.

También dijo que hay una necesidad de educar y generar nuevos hábitos de consumo sostenible en alianza con clientes y distribuidores.

“Por ello, la empresa asume el reto de ofrecer productos que beneficien al medio ambiente y que a la vez resulten más económicos por volumen para el consumidor, sacrificando margen de rentabilidad para generar volumen y nuevos comportamientos”, aseguró Gotuzzo.

Y de la consistencia frente a las dificultades, Gotuzzo ejemplificó la consistencia de la empresa al mantener el uso de plástico 100 % reciclado en sus productos de cuidado capilar, a pesar de que tras la pandemia el costo del plástico virgen bajó y el del reciclado siguió subiendo.

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina habló sobre sostenibilidad, ciencia y tecnología en el marco del evento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El impacto de los programas de sostenibilidad

Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación, destacó que el verdadero impacto de los programas de sostenibilidad y responsabilidad social no se mide únicamente por la cantidad de personas alcanzadas, sino por la transformación real y el cambio de comportamiento que permanece en las comunidades una vez que las organizaciones se retiran de la mesa.

Para lograr esto, Sanabria dijo que “es fundamental diseñar iniciativas basadas en la dosificación del tiempo, el dinero y la energía de las personas, promoviendo entornos seguros que desarrollen la confianza, la educación como motor para erradicar la pobreza y el fortalecimiento de redes de apoyo”.

Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, Sanabria enfatizó en que la sostenibilidad radica en la capacidad real que se les deja a las personas para tomar mejores decisiones en su día a día, mejorando sus entornos, habilidades, familias y negocios. Igualmente, recordó a la audiencia que el impacto se alcanza cuando el conocimiento y la experiencia se traducen en una trayectoria exitosa y en decisiones autónomas para las poblaciones.

¿Cómo crean valor las organizaciones?

Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina abrió la conversación ‘Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo’, destacando que la huella digital de todas sus campañas y recursos tiene un impacto equivalente al de mover todos sus camiones y aviones de distribución a nivel mundial.

Y explicó que la empresa se ha propuesto reducir un 15 % anual su consumo energético mediante tecnología. Para ello, utilizan herramientas como IMPACT+ para medir las emisiones de CO2 de sus campañas y han comenzado a medir el gasto energético del uso de inteligencia artificial a través de su plataforma interna CreAItech.

Paula Bárcena, general manager de TikTok for Business para la Región Andina, abordó el reto de gestionar el consumo energético en un entorno de acelerado crecimiento digital. Explicó que la corporación matriz de TikTok, ByteDance, tiene como meta prioritaria para el 2030 reducir en un 90 % los residuos de Alcance 1 y Alcance 2 (Scope 1 y Scope 2), además de buscar que el calor generado por su tecnología provenga en un 100 % de fuentes renovables.

Asimismo, Bárcenas destacó que la inteligencia artificial ayuda a la eficiencia del ecosistema al entregar solo el contenido que el usuario realmente desea ver. En el ámbito creativo, resaltó la herramienta Symphony (y su desarrollo Cedan 2.5), que optimiza la producción de contenidos evitando la creación innecesaria de miles de piezas. Para la medición de la huella de carbono, mencionó las alianzas estratégicas de TikTok con las compañías Scope3 y AdNet Zero.

Por su parte, Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google, expuso las iniciativas tecnológicas y de producto orientadas a la sostenibilidad. Destacó que Google se ha comprometido a ser cero productor de huella de carbono para el año 2030.

Entre sus proyectos de innovación energética, describió Sun Catcher, una iniciativa que busca alimentar satélites con luz solar constante para proveer energía limpia en la Tierra. En el ámbito de consumo cotidiano, mencionó cómo herramientas como Google Maps y Google Flights ya permiten a los usuarios elegir rutas y vuelos que reducen las emisiones de carbono.

En cuanto a la publicidad, explicó que plataformas como DV360 reducen significativamente las emisiones al evitar reprocesos de anuncios gracias a políticas de curación previa, y promueven el uso de Creative Studio para optimizar la producción de videos, imágenes y audios con inteligencia artificial.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que la sostenibilidad digital requiere un cambio profundo de mentalidad y una estrecha colaboración entre anunciantes, creadores y plataformas tecnológicas. Enfatizaron que la inteligencia artificial no debe verse desde una perspectiva apocalíptica, sino como un motor de eficiencia operativa que reduce tiempos y, por ende, disminuye el impacto ambiental.

Alzate además reiteró sobre la responsabilidad de los grandes anunciantes de liderar este camino, ya que al exigir y adoptar herramientas de medición y optimización, incentivan el desarrollo de tecnologías sostenibles que eventualmente quedan disponibles para todo el mercado.