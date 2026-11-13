IU Digital lanza ruta para transformar la educación: estas son las cinco claves

Transformar la educación en Colombia exige mucho más que incorporar nuevas tecnologías en las aulas. Implica fortalecer el papel de los docentes, reconocer las necesidades de cada territorio y generar oportunidades de aprendizaje para todos. Con esa visión, los pasados 4 y 5 de noviembre, se llevó a cabo el 2.o Encuentro Nacional de Centros de Innovación Educativa en la Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital) en Medellín, Colombia.

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El evento reunió a docentes, estudiantes, investigadores, representantes de instituciones educativas, empresas, organizaciones y autoridades del sector educativo para compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos actuales y poner sobre la mesa propuestas para avanzar hacia una educación más incluyente, cercana y pertinente para las realidades del país.

De hecho, el resultado fue una ‘Declaratoria Nacional por la Innovación Educativa: del encuentro a la acción’, con una ruta nacional dividida en cinco prioridades con los cambios que necesita la educación colombiana. La primera es formación continua y diferenciada, acompañamiento situado de largo plazo, liderazgo pedagógico y uso crítico y responsable de la inteligencia artificial para docentes y directivos que lideran.

La segunda, territorios conectados e incluidos con conectividad significativa, apropiación y competencias digitales mínimas, accesibilidad, recursos pertinentes y soluciones adaptadas a las realidades rurales y urbanas, con atención especial a quienes enfrentan mayores barreras.

La tercera, innovación con evidencia y propósito, partiendo de retos pedagógicos verificables; midiendo aprendizajes y no solamente dispositivos o frecuencia de uso; investigando con estudiantes colombianos y compartiendo prácticas, incluidas experiencias inmersivas que articulen ciencia, cultura y entorno.

La cuarta, aprendizaje durante toda la vida con trayectorias flexibles, reconocimiento de saberes, orientación vocacional diversa y oportunidades para desarrollar competencias digitales y aprender, desaprender y reaprender en distintos momentos y espacios.

La quinta, gobernanza y sostenibilidad a través de una mesa permanente entre Gobierno, secretarías de educación, instituciones, centros de innovación y comunidades; participación de docentes y estudiantes. También alianzas de confianza, recursos identificables, metas públicas, seguimiento de resultados y continuidad institucional.

“Hay que entender el ecosistema y reconocernos sobre eso. Además, entender los desafíos sociales, civilizatorios y territoriales que hay. El territorio tiene mucho por decirnos y sobre esas condiciones materiales en las que están los estudiantes es que tenemos que hablar de innovación educativa. Existe una deuda como sociedad, y la educación hay que verla como un derecho al que todos puedan acceder”, puntualizó Esteban Zapata Trejos, decano de Educación de la IU Digital de Antioquia.

El documento también hace un llamado al Gobierno Nacional para que la innovación educativa tenga un lugar protagónico en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.