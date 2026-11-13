Ninguna empresa está exenta de atravesar una crisis. Lo que marca la diferencia es la capacidad de reaccionar, reinventarse y tomar decisiones para seguir adelante. Por eso, la capacidad de adaptación y recuperación fue uno de los ejes del XXI Premio al Empresario Colombiano del Año UR 2026, una iniciativa de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario que, desde 2005, reconoce a empresarios y organizaciones que contribuyen al desarrollo económico y social del país.

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Precisamente, el ganador de esta edición en la categoría Ave Fénix, que reconoce a empresas colombianas que han enfrentado situaciones críticas, fue Fabio Moreno, cofundador y gerente general de Estufas Continental S. A., una compañía que hace unos años pasó por una crisis económica profunda y, para protegerse, se acogió a la Ley 1116, de reorganización empresarial.

“Fueron años de trabajo duro, de cuidar cada peso y de tomar decisiones difíciles para que nuestro negocio, la fabricación de estufas, pudiera seguir adelante. Hoy podemos decir con orgullo que salimos de ese proceso. Les cumplimos a nuestros acreedores, clientes y empleados, y la compañía vive un momento de estabilidad y tranquilidad”, destacó Moreno.

El empresario agregó que el premio es especial para ellos porque reconoce el esfuerzo de toda una familia empresarial que decidió “no rendirse y volver a levantarse”.

En la categoría Colibrí Esmeralda, dirigida a emprendedores colombianos que encuentran nuevas formas de impulsar la innovación y la sostenibilidad, el ganador fue Juan Alejandro Rodríguez, fundador de Go Escuela, una solución tecnológica y educativa diseñada para llevar educación de calidad a zonas rurales y de baja conectividad en América Latina, especialmente en escuelas multigrado.

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“La inteligencia artificial puede democratizar oportunidades y ayudar a cerrar las brechas educativas entre zonas rurales y urbanas. El reto es desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a cada territorio que transformen la realidad de docentes, estudiantes y comunidades”, dijo Rodríguez cuando recibió el premio.

En la categoría Halcón Dorado se premia a egresados de la Universidad del Rosario destacados por su trabajo y compromiso con la sociedad. El galardonado fue Miguel Londoño, COO de Monet. Esta es una plataforma de infraestructura financiera que usa open finance, datos alternativos e inteligencia artificial para dar acceso a crédito formal a la economía informal de Colombia.

“Hemos podido atender más de 4 millones de créditos en más de 1.070 municipios del país de los 32 departamentos de Colombia, y hemos logrado que más de 350.000 personas salgan del ‘gota a gota’”, destacó Londoño.

Además, dijo que se sentía orgulloso de lograr tanto siendo egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la institución: “Este es un logro más de todo lo que ha construido el equipo de Monet, demostrando que el ecosistema fintech y emprendedor realmente puede construir empresas de alto valor e impacto”.

Pedro Martínez Viles, codirector ejecutivo de Jaramillo Mora S. A., recibió la distinción Mariposa de Lorenz, que reconoce los esfuerzos empresariales de aquellos colombianos que, con su ejemplo y resultados, han consolidado el crecimiento de sus organizaciones. Justamente, la historia de esta compañía empezó en 1970, cuando el arquitecto Gustavo Jaramillo Mora la fundó en Palmira, Valle del Cauca.

“Empezamos con el diseño y la construcción de casas particulares y pequeñas urbanizaciones. Con los años, evolucionamos y hemos consolidado una empresa familiar que acompaña a las personas en tener vivienda propia. Después de 56 años, esa responsabilidad sigue orientando nuestro trabajo”, explicó.

Sobre el premio, Martínez dijo que fue una sorpresa que vivieron con orgullo y gratitud.