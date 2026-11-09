De las redes al consultorio

Poner al paciente en el centro de las investigaciones e innovaciones no es solo desarrollar soluciones efectivas, sino

entender la realidad de cada persona: sus hábitos, barreras de acceso, temores, la información que recibe y las decisiones que toma cada día. Así lo ha entendido

Novo, una empresa que evoluciona con las realidades del sistema de salud y una sociedad cada vez más informada y acti-va, gracias a la tecnología y a las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

De acuerdo con la doctora Alexan-tra Guarín, directora médica de Novo Colombia, la industria farmacéutica está evolucionando de proveedor de

¡medicamentos a gestor confiable de co-cocimiento e innovación centrada en el paciente, en un ecosistema de salud donde la transformación ocurre en la relación entre personas, la información las decisiones que deben tomarse.

Salud en Colombia: entre confianza y sostenibilidad

Según Edelman Trust Barometer, hoy dos de cada tres personas dicen sentirse empoderadas para tomar decisiones de salud buscando información por su cuenta. Además, el 35 por ciento considera que puede llegar a saber tanto como un doctor. Así lo aseguró la doctora Guarín.

Este cambio ya está llegando a la consulta médica, pues según el estudio

Future of Health Report, ZS Impact Ins-titute, el 68 por ciento de los profesionales de la salud reporta un aumento de pacientes que solicitan terapias específicas por su nombre. Esto indica que dejaron de ser receptores de medicamentos para convertirse en protagonistas de un ecosistema de cuidado, en el que se muestran más proactivos, curiosos y buscan respuestas fáciles para sus diagnósticos.

Por eso, ya no basta con comunicar productos o servicios. Hay que construir un entorno donde las personas puedan tomar decisiones informadas.

Esto incluye educación clara y basada en evidencia, respuesta rápida ante la desinformación y prevención frente a medicamentos fraudulentos o ilegales.

Para Novo, esto significa avanzar en ciencia, pero también contribuir a una conversación pública más infor-mada, fortalecer la confianza y ayudar a construir sistemas de salud más equitativos y sostenibles. Si bien los médicos siguen siendo los actores cen-trales, ya no son los únicos referentes de información. Esto obliga a tender más puentes entre profesionales de la salud, gobierno, asociaciones de pa-cientes, academia, gremios y creadores de contenido.

“En este punto es importante recordar que colaborar con creadores de contenido no significa reemplazar la evidencia por popularidad. Significa encontrar nuevas formas responsables de llevar la información, la evidencia y el llamado de acción”, enfatizó Guarín y concluyó que la innovación no debe construirse únicamente en los labora-torios, sino haciendo alianzas no tradicionales para facilitar la sostenibilidad del sistema.