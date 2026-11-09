“Hay que replantear las fuentes de financiación”

¿Cuáles son los principales desafíos del sistema de salud colombiano?

JUAN CENDALES (J. C.): El más grande es cómo ordenar la casa. Tenemos un sistema que arrancó con una buena intención hace 30 años, con cobertura universal y hecho para tener muchos más aportantes que subsidiados. Hoy hay desbalance. Hay un segundo reto que tiene que ver con flujo de recursos, actualmente limitados. Un tercer reto es la confianza de todos los actores de la cadena de valor.

Salud en Colombia: entre confianza y sostenibilidad

¿Cómo garantizar sostenibilidad económica sin comprometer la atención y la calidad?

J. C.: Hay que buscar nuevas fuentes de financiación porque no se puede depender de los afiliados contributivos. En esta reconfiguración del sistema, todos tenemos que aportar. El gasto de salud está en niveles razonables, pero hoy es el 8 o 9 % del Producto Interno Bruto. Por otro lado, el gasto de bolsillo de pacientes ha aumentado, lo que le quita presión al sistema. También hay que replantear la atención: un sistema sin calidad es mucho más costoso y produce más errores médicos.

¿Qué papel tendrán la innovación, la inteligencia artificial (IA) y la investigación en el futuro de la medicina?

J. C.: Uno, la innovación es fundamental, porque es un sector que todavía no entiende muchas cosas, como las enfermedades neurodegenerativas o el cáncer. Segundo, la IA, que va a dar más herramientas y devolverle tiempo al médico para hablar con el paciente. Tercero, la parte administrativa hay que mejorarla porque es la que va a hacer más eficiente el sistema; también la investigación, que va a impactar el futuro de la medicina.

¿Cuáles son las principales apuestas de LaCardio para fortalecer su liderazgo y afrontar los retos de los próximos cinco años?

J. C.: Tenemos dos. La primera tiene que ver con crecimiento sostenible, que tenga impacto en la sostenibilidad financiera y la responsabilidad social como institución, y todo lo que tiene que ver con reputación científica en el contexto de salud. La otra tiene que ver con la eficiencia colectiva; el sistema de salud es ineficiente y es necesario hacer ajustes para mejorar y sostenernos en el tiempo.

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¿Qué transformaciones considera urgentes para mejorar la vida de los pacientes?

J. C.: Hay que comenzar a medir en salud lo que importa. La conversación no puede ser solo financiera, debe centrarse en resultados clínicos y en lo que estabiliza al paciente y la familia. Obviamente, necesitamos equilibrar el flujo de recursos, eso es fundamental para operar.

¿Qué necesitan las instituciones de salud del Gobierno Nacional, de las empresas y de los pacientes para que haya mejoras en el sistema?

J. C.: Se necesita voluntad, para conversar, planear, reconstruir e incluso destruir lo que no sirve y le hace daño al paciente. Con esa voluntad se puede trabajar y desarrollar el modelo que se necesita. El sistema de salud y todos los actores debemos ponernos de acuerdo rápido porque el paciente no puede esperar.