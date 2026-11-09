La salud, en alerta máxima

Para millones de colombianos, acceder a los servicios de salud es una tortura: demoras en asignación de citas, dificultades para recibir medicamentos e interrupciones de tratamientos.

Asocapitales y las secretarías de Salud de 31 ciudades capitales realizaron un diagnóstico para identificar las principales dificultades y riesgos del sector, y plantear soluciones.

El informe ‘Línea base 2026 sobre el estado del sistema de salud en las ciudades capitales’ encontró que 15 urbes están en un nivel de riesgo crítico y 16 en riesgo alto. En 30 hay dificultades graves para garantizar el acceso oportuno a servicios de salud.

“Aquí está de por medio la vida de los colombianos”, explicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, en el marco del ‘Foro Salud: el nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador’, organizado por SEMANA.

Entre los problemas están la entrega de medicamentos y continuidad de los tratamientos, interrupción de tratamientos en curso, y un posible aumento de la mortalidad evitable.

Para Santamaría, la situación se agravó en el Gobierno pasado: “Nuestras secretarías no tenían diálogo permanente con el Ministerio de Salud. Si queremos mejorar, lo primero es recuperar ese diálogo, como está ocurriendo con la ministra actual”.

Un trabajo articulado construye soluciones de largo plazo y garantizar el acceso. “Hablamos de un derecho fundamental y, cuando las personas no pueden acceder a la atención que necesitan, su vida puede estar en riesgo”, dijo.

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Hospitales y clínicas, bajo presión

En 30 de las 31 capitales, la red de hospitales y clínicas es inestable, están deterioradas o en riesgo de colapso, por deudas y falta de pago de las EPS, dificultades financieras de las IPS o terminación de contratos.

De 197 EPS, 87 están bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación. En 23 ciudades, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias han subido más del 30 % en el último año.

“Es uno de los temas en los que las ciudades más han pedido auxilio. Que la red presente fallas y esté en estado crítico en un país como el nuestro es supremamente grave. Si sumamos la pérdida de infraestructura en ciudades afectadas por el sismo, la operación de la red se vuelve aún más compleja”, mencionó.

Santamaría señaló que buscan acordar con el Gobierno una hoja de ruta para garantizar la continuidad de los contratos entre EPS e IPS, mejorar el giro directo a hospitales y clínicas, agilizar la autorización y remisión de pacientes, y fortalecer la inspección, vigilancia y control territorial.

Las cifras que deja el estudio